Nekrolog Donald Workman – (1928-2021) – Waco, Texas

Donald Workman

Leden. 22. února 1928 – únor. 23, 2021

S velkým smutkem a velkou láskou truchlíme nad smrtí Donalda Arthura Workmana z Goulsonu v Texasu 23. února ve věku 93 let. Pokojně prošel kolem svého domu se svým synem vedle sebe.

Donově smrti předcházely dvě jeho blízké, Patricia Workman (DD1998) a Billy Jones (DD2010). Don unikl třetí lásce v životě, Billymu Monkovi. Donu v životě unikl jeho syn Mikel. Jeho určené dcery, Lynette a Beverly; Jeho bratr Daryl, manželka Lillian a švagrová Bonnie; Jeho vnoučata, Tianna a TC, a jejich manželky, Cash a Brittany, plus jeho tři vnoučata. Dona přežili také jeho vlastní adoptivní synové Curtis, Bruce, Corbett, Radney, Dean a Gary a bude si ho oblíbit a postrádat mnoho dalších členů rodiny a přátel. Donn nedávno předcházel smrti svého nejstaršího syna Lloyda Arthura Workmana „Skip“. Stejně jako jeho matka Olga; Otec, umění; A jeho bratr John.

Don se narodil v Minotu v Severní Dakotě a vyrůstal na rodinné farmě se svými dvěma bratry. Jako mladý dospělý byl povolán do armády, kde cestoval do zahraničí a plnil své povinnosti. Po armádě se usadil v Longview v Texasu, kde navštěvoval Le Turneau College a setkal se s Pat, matkou jeho dvou synů, Skippyho a Mikela. Po vysoké škole Don a jeho rodina během svého působení v komisi pro atomovou energii cestovali po jižních Spojených státech. Během spolupráce s AEC byl Don smluvně zkonstruován přetlakový kontejner obsahující spínač ovládání atmosféry, který byl transportován do vesmíru s přistáním na Měsíci v roce 1969. Následně se Don usadil v Goulsonu v Texasu, kde zastával pozici v TSTI jako programový ředitel. nakonec odešel z. Po odchodu do důchodu byl Don stále hlavní součástí společnosti, žil mladým a zábavným životem tancem s českými lidovými tanečníky na Západě a užíval si mnoho skvělých večeří se souborem Waco Gourmet. V následujících letech Dona miloval hraní na cribbage, vrchol a piky se svým synem Skippem, vnukem Terrym, Billym Monkem a Billy Jonesem. Rád si vzal na oběd do El Conu své děti, vnoučata a vnoučata a skočil na možnost vidět svou rodinu, byť jen na pět minut.

Náš otec Don byl neuvěřitelně zvláštní člověk, který dělal úžasné věci, ovlivňoval životy tolik, tolik lidí. Nás a každého, kdo ho znal, bude nám velmi chybět. – Tiana a TC

Oslava Donova života se bude konat později, pravděpodobně letos v létě, kdy je skupinové shromáždění bezpečnější. Na budoucí vzdělávání vnuků Dona (Caine, Frank a Hazel) lze věnovat pamětní dary. Dary na památku Dona lze zaslat Terry Workmanovi na adrese Rambling Ridge Lane Carrollton, TX 75007, 1954 a uložit do příslušných vzdělávacích fondů.