Vědci identifikují mutované proteiny spojené s rizikem Alzheimerovy choroby

Příběh na první pohled Podle údajů z roku 2020 Alzheimerova choroba postihuje ve Spojených státech 5 milionů lidí. Vědci pracují na pochopení různých rizikových faktorů, které mohou přispět k rozvoji onemocnění. Vědci zkoumali roli nově identifikovaného mikroproteinu v neuronových mitochondriích.

Ve studii zveřejněné dnes v Molekulární psychiatrieVědci identifikovali nový gen mitochondriální DNA, který kóduje „mikroprotein“ zvaný SHMOOSE. Analyzovali výchozí a mutované verze tohoto malého proteinu a zjistili, že mutovaná verze byla spojena se zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby, atrofie mozku a změn v energetickém metabolismu.

Nejnovější objev SHMOose přichází jako pochybnost o pravosti Hledám amyloid Nebo plaky, které se tvoří v mozku.

Tým věří, že SHMOOSE, který našli v mitochondriích neuronů, je důležitý pro energetickou signalizaci a metabolismus v centrálním nervovém systému. Hladiny nepatrných proteinů nalezených v mozkomíšním moku jsou spojeny s dalšími příznaky Alzheimerovy choroby.

V jednom experimentu podali SHMOOSE přímo do mozku myší a našli důkaz, že protein byl aktivní Solidní poškození Zoo a curlJe to část mozku, která produkuje hormony specifické pro tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a hlad. Další in vitro experimenty s použitím kultivovaných buněk potvrdily, že nemodifikované formy mikroproteinu mohou ovlivnit mitochondriální metabolismus.

„Tento objev otevírá vzrušující nové směry pro vývoj přesných terapií Alzheimerovy choroby založených na medicíně s důrazem na SHMOOSE jako cílovou oblast,“ říká Benchas Cohen, profesor gerontologie, medicíny a biologických věd a hlavní autor studie. tisková zpráva. „Podávání analogů SHMOOSE u jedinců, kteří jsou nositeli mutace a produkují mutantní protein, se může ukázat jako prospěšné při neurodegenerativních onemocněních a jiných chorobách stárnutí.“