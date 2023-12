Nová varianta COVID-19 JN.1 se rychle šíří. jak se chránit,

Vědci pracují na zúžení nejrychleji rostoucího kmene COVID-19 a zjišťují více o kmeni, který se shodoval s nárůstem případů, když Američané míří na prázdniny.

Varianta JN.1 nyní tvoří více než pětinu všech případů na základě Páteční odhady Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. V nejnovějších Centrech pro kontrolu nemocí Období vykazování v reálném časePřípady zahrnující tuto mutaci tvoří 15 % až 29 % případů Covid-19. Varianta dříve tvořila odhadem 8 % případů.

Tento nárůst naznačuje, že JN.1 by mohl být přenosnější a lépe pronikat do imunitního systému lidí. CDC řekl. Hospitalizace a úmrtí, indikátory šíření COVID-19, také zůstávají vysoké, přičemž počet případů ve Spojených státech stoupá Středozápad a střední Atlantik. Sleduje vzorec respiračních onemocnění, které v zimních měsících narůstají, protože lidé zůstávají na svátky doma a navštěvují přátele a rodinu.

„Tady se říká, že JN.1 může být poněkud nakažlivější,“ řekla USA TODAY Dr. Rebecca Wurtz, profesorka na University of Minnesota School of Public Health. „Nastal den díkůvzdání, začala zima, a to ji asi přimělo skákat tak, jak skákala,“ dodala.

Neexistuje žádný důkaz, že JN.1 způsobuje závažnější onemocnění ve srovnání s jinými cirkulujícími variantami. Očekává se, že nejnovější vakcína a léčba COVID-19 budou fungovat proti JN.1.

Virus COVID-19 neustále mutuje, jako každý virus, a musí vytvořit další varianty, aby přežil. JN.1 byl poprvé detekován ve Spojených státech v září. Dříve byl klasifikován jako BA.2.86 nebo Pirola a je potomkem rodiny Omicron, což se někteří výzkumníci zpočátku obávali, že by mohlo představovat riziko, ale v poslední době počet případů klesl v odhadech CDC. Oproti tomu původní varianta Omicron v roce 2022 přemohla nemocniční systémy.

Zatím se nezdá, že by JN.1 představoval větší riziko. Zdá se, že očkování a předchozí infekce také pomáhají snížit riziko vážného onemocnění způsobeného JN.1.

Dr. William Schaffner, profesor infekčních nemocí na Vanderbilt University Medical Center, v Nashville, Tennessee, přirovnal JN.1 a další podvarianty k dětem a vnoučatům Omicronu.

„Pravděpodobně bude i nadále dominovat,“ řekl Schaffner. „Očekáváme, že ho v budoucnu nahradí další potomci, varianty.“

Schaffner doporučuje nechat se očkovat co nejdříve. V ideálním případě by lidé měli dostat vakcínu před tím, než půjdou nakupovat, navštěvovat bohoslužby, cestovat za rodinou a navštěvovat starší příbuzné, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku onemocnění infekcí COVID-19. Pro starší lidi, osoby s chronickými zdravotními problémy nebo těhotné ženy doporučuje nosit masku v hustě obydlených vnitřních prostorách jako další vrstvu ochrany.

Odborníci zdůraznili, že vznik této alternativy nevyvolává paniku.

„Během pandemie jsme byli svědky událostí, které změnily hru,“ řekl Dr. John Moore, profesor mikrobiologie a imunologie na Weill Cornell Medical College v New Yorku. „Tohle nebyl jeden z nich.“

