Naplánujte si večírek s nejlepšími výherci roku 2022 -…

Čtvrtek 24. února 2022

V1. Posádka

Plánujete večírek? Chcete naplánovat tu nejlepší párty? Samozřejmě, že ano, a my jsme vám poskytli několik výsledků z ankety Chippewa Valley Reader’s Best 2022, které vám pomohou naplánovat tento oceněný koncert.

deska a kartáč

Nejlepší místo „Paint-N-Sip“.

1. Deska a kartáč

2. Paint Hut

3. Rozveselte Pabla

deska a kartáč (1402 S. Hastings Way, Eau Claire) poskytuje příležitosti k vytvoření inspirativního dekoru pro váš domov nebo Go Beyond Wine & Paint Nights. Podívejte se také na jejich dílny s dřevěnými nápisy! malovat chatrč (2524 Golf Rd. #2C, Eau Claire) je víc než jen místo pro malování. Je to párty! Umělecká zábava je jejich druhem. Podívejte se na jejich narozeninové nabídky. na zdraví pablo (2839 Mall Dr. Suite 5, Eau Claire) nabízí jedinečný zážitek z keramického studia.

pracovní město

Nejlepší místo pro dětskou narozeninovou oslavu

1. Město práce

2. Dětské muzeum Eau Claire

3. Krytý vodní park Chaos

pracovní město (2402 Lorch Ave, Eau Claire) má všechno: motokáry, videohry, laser tag a chutné jídlo. Dětské muzeum Eau Claire (40 S. Barstow St, Eau Claire) je víc než jen hangout pro všechny věkové kategorie: je to skvělé místo, kde se mohou vaše děti spojit v jejich zvláštní den. Pro skvělý zážitek z vodního parku, Krytý vodní park Chaos (5152 Fairview Drive, Eau Claire) nabízí zážitek na úrovni Wisconsinu Dells na dvorku údolí Chippewa.

místní prodejna

Nejlepší obchod se suvenýry

1. Místní obchod

2. Zamotané v odstínu

3. Down to Earth Garden

Lámete si hlavu nad tím, kde koupit dárky pro přátele a rodinu? vyplácení místní prodejna (205 N. Dewey St., Eau Claire), která nabízí místně vyrobené zboží s něčím pro každého. zamotaný v odstínu (505 S. Barstow St. Suite B, Eau Claire) se uměleckým zpestřením na dárky, s něčím ručně vyrobeným a od srdce. Dolů do Earth Garden Center (6025 Arndt Ln., Eau Claire) nabízí více než jen bylinky. Vyrábí jedinečné dárky, které si každý zamiluje.

pivovarský projekt

Nejlepší pivovar

1. Pivovarský projekt

2. Leninkogl

3. Líný mnich

S tolika místními pivovary, ze kterých si můžete vybrat, jsou tři nejlepší jen špičkou ledovce! Již šestým rokem po sobě Král hor pivovarský projekt (1807 N. Oxford Ave., Eau Claire) se svými lety, IPA a umělecky navrženými kanystry. Další je 155 let Jacob Leinenkugel Brewing Co. (124 E. Elm Street, Chippewa Falls), jehož nabídka sahá od oblíbeného Leinie’s Original po současnou klasiku, jako je Summer Shandy. na třetím místě, mnich vaří zombie (97 W. Madison St., Eau Claire) zasáhla českými a německy inspirovanými pivy, portery a pelikány, včetně jedinečného Peanut Butter Milk Stout.