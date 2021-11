V tento den v historii – 28. listopadu – kalendář

1/4

Záchranáři pátrají po tělech po letecké havárii v obci La Union, departement Antioquia, Kolumbie, 29. listopadu 2016. Foto: Luis Eduardo Noriega A. / pouze

Toto je neděle 28. listopadu, 332. den roku 2021, po kterém následuje 33 dní. Měsíc ubývá. Ranní hvězdy jsou Jupiter, Mars, Merkur, Neptun a Uran. Večernice jsou Jupiter, Neptun, Saturn, Uran a Venuše.

Lidé narození v tento den jsou ve znamení Střelce. Patří mezi ně anglický básník William Blake v roce 1757; Architekt Henry Bacon, návrhář Lincolnova památníku, v roce 1866; Zakladatel Motown Records/člen Rock and Roll Hall of Fame Berry Gordy v roce 1929 (92 let); držitel Oscara / rokenrolový zpěvák síně slávy / skladatel Randy Newman v roce 1943 (78 let); velitel divize Paul Shaffer v roce 1949 (72 let); Herec Ed Harris 1950 (71 let); astronautka Barbara Morgan v roce 1951 (70 let); herec S. Epatha Merkerson v roce 1952 (69 let); herec Judd Nelson 1959 (62 let); Módní návrhář John Galliano 1960 (61 let); Filmový režisér Alfonso Cuaron v roce 1961 (60 let); komik/televizní moderátor Jon Stewart v roce 1962 (59 let); Modelka Anna Nicole Smith v roce 1967; Herec Amy Garcia 1978 (43 let); herec Alan Richson 1982 (39 let); Rapper/herec Trey Songz, narozen jako Tremaine Neverson v roce 1984 (37 let); Herečka Mary Elizabeth Winstead 1984 (37 let); Herečka Karen Gillan 1987 (34 let); herec Joe Cole 1988 (33 let); Herec Preacher Gray v roce 1993 (28 let).

K tomuto datu v historii: V roce 1520 vstoupil Ferdinand Magellan na své cestě kolem světa do Tichého oceánu. Byl prvním Evropanem, který se plavil Tichým oceánem z východu.

V roce 1919 se Nancy Astorová, narozená ve Virginii, stala první britskou členkou parlamentu.

V roce 1925 se v rádiu poprvé objevil populární hudební program „The Grand Ole Opry“.

V roce 1942 zabil požár nočního klubu Cocoanut Grove v Bostonu 492 lidí. Většina obětí se udusila nebo byla ušlapána k smrti.

V roce 1958 Spojené státy poprvé spustily ICBM s plným rozsahem.

V roce 1958 podivnou zprávou ukradl muž z Londýna policejnímu důstojníkovi kolo poté, co šel na policejní stanici nahlásit své ukradené kolo.

V roce 1989 československý premiér Ladislav Adamič souhlasil se sestavením koaliční vlády. Druhý den český parlament zrušil monopol komunistické strany.

V roce 1990, britský kancléř státní pokladny John Major byl zvolen vůdcem Konzervativní strany, následovat Margaret Thatcher jako předseda vlády.

V roce 1993 byl Carlos Roberto Reina zvolen prezidentem Hondurasu.

V roce 1994 byl sériový vrah Jeffrey Dahmer ubit k smrti jiným vězněm v Columbia Correctional Center v Portage, Wis.

V roce 2004 zabila exploze plynu v dole ve střední Číně více než 160 lidí. Asi 123 horníků uteklo.

V roce 2005 zahynulo při výbuchu uhelného dolu v severovýchodní Číně nejméně 150 horníků. Sedmdesát jedna bylo hlášeno jako pohřešované.

V roce 2006 byl vítězem ekvádorských prezidentských voleb prohlášen levicový kandidát Rafael Correa.

V roce 2007 zabil americký nálet ve východním Afghánistánu 22 afghánských civilních pracovníků na stavbě silnic. Muži, pracující na základě smlouvy s americkou armádou, zemřeli, když spali ve stanech v odlehlé horské oblasti.

V roce 2008 bylo v Nigérii při střetech mezi muslimy a křesťany během místních voleb zabito nejméně 400 lidí a další stovky zraněny.

V roce 2010 byla celosvětová reakce rychlá a většinou negativní na novou várku více než 200 000 utajovaných amerických diplomatických dokumentů zveřejněných na webu WikiLeaks. Američtí představitelé odsoudili zveřejnění, které obsahovalo mnoho utajovaných materiálů, jako hrozbu pro globální bezpečnost.

V roce 2012 se sedm egyptských expatriotů, všichni koptští křesťané, podílelo na natáčení protiislámského filmu, Nevinný islámuKáhirský trestní soud je v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti.

V roce 2016 se let LaMia 2933 zřítil v Kolumbii a zabil 71 ze 77 lidí na palubě. Letadlo přepravovalo fotbalový tým Chapecoense, trenérský personál a novináře. Vyšetřovatelé uvedli, že Avro RJ85 došlo palivo a obvinili piloty, že nepodnikli vhodná opatření.

V roce 2020 bylo při zjevném teroristickém útoku v severovýchodním státě Borno v Nigérii zabito nejméně 110 civilních farmářů při sklizni úrody.

Myšlenka pro tento den: „Láska není nikdy ztracena. Pokud to neopětuje, obrátí se zpět, obměkčí a vyčistí srdce.“ Americký spisovatel Washington Irving