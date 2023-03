Cyklon Freddy zabil v Malawi nejméně 99 lidí

(CNN) V pondělí poté bylo potvrzeno nejméně 99 mrtvých Hurikán Freddy CNN to řekl malawijský komisař pro zvládání katastrof Charles Kalimba.

Kalimba uvedl, že k většině úmrtí došlo v Blantyre, obchodním hlavním městě Malawi.

„Zaznamenali jsme 99 zabitých lidí v asi sedmi radách, město Blantyre bylo nejvyšší s 85 zabitými lidmi a asi 134 lidí v samotném Blantyre je v nemocnici,“ řekl Kalimba v pondělí večer CNN. Varoval před vysokým počtem mrtvých a zraněných.

Vláda Malawi vyhlásila v jižní oblasti země „stav katastrofy“.

Prezident země Lazarus Chakwera s „velkým znepokojením zaznamenal zkázu, kterou cyklon Freddy v současnosti způsobuje většině okresů v jižní oblasti Malawi“. Vládní tisková zpráva Řekl.

„V souladu s tím vláda již reaguje na mimořádné události, poskytuje naléhavou pomoc všem postiženým oblastem a vyzývá k místní a mezinárodní podpoře pro všechny rodiny postižené touto katastrofou,“ pokračovalo prohlášení.

Malawiské ministerstvo školství uvedlo, že školy zůstanou až do středy zavřené v 10 nejpostiženějších okresech prohlášení Neděle.

Strom přes ulici v Quelimane, Mosambik Neděle 12. března 2023.

Předtím v pondělí mluvčí malawské policie Peter Kalaya CNN řekl, že devastace způsobená bouří zaplavila silnice a způsobila výpadky elektřiny v nejhůře postižených oblastech.

Kalimba řekl, že záchranné úsilí bylo „obtížné“.

„Stále nám hodně prší. Nyní vidíme sesuvy půdy, bleskové záplavy a kameny, které se valily z některých kopců. Kvůli počasí není úsilí o záchranu snadné. Některá místa, kam musíme jít a zachránit lidi, to není snadné.“ Je to těžké, ale my se ujistíme, že děláme práci, kterou dělat musíme.“

Smrtící hurikán Freddy překonal rekordy v nejdelší bouři svého druhu a zabil sousední Mosambik a Madagaskar. Více než 20 lidí V obou zemích byly vysídleny další tisíce.

Bylo popsáno jako a „velmi vzácná“ bouře Světová meteorologická organizace (WMO), která její dosavadní let označila za „neuvěřitelný a nebezpečný“.