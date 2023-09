Ubisoft XDefiant nezískal certifikaci PlayStation a Xbox

Spuštění chystané free-to-play střílečky XDefiant bylo odloženo poté, co Ubisoft sdílený titul nezískal certifikaci pro platformy PlayStation a Xbox. Vydání hry se očekávalo na konci minulého měsíce, ale po tomto neúspěchu bude nové datum vydání záviset na tom, zda jí držitelé platformy Sony a Microsoft v příštích několika týdnech dají průchod. Pokud tak učiní, spuštění by mohlo být naplánováno na konec září. Pokud je k vyřešení přetrvávajících problémů potřeba jednodenní aktualizace, XDefiant bude vydán začátkem října.

Na překvapivě otevřeném místě Příspěvek na blogu Pro komunitu sdílí výkonný producent Mark Rubin další podrobnosti týkající se procesu odesílání před vydáním. Odhaluje, že proces podávání žádostí pro držitele platformy nezávisí na kvalitě hry; Spíše jde o hledání „chyb s dodržováním předpisů“. Jsou to nedostatky v tom, jak titul interaguje s každou konzolí – uvedené příklady zahrnují trofeje, které jsou správně sledovány a zda jsou seznamy přátel aktualizovány správnými informacemi. Tyto problémy jsou zcela odlišné od typu problémů, kterým spotřebitelé čelí při vydání, jako jsou závady nebo špatné snímkové frekvence. Selhání certifikace jako takové neodráží kvalitu XDefiant jako celkovou zkušenost.

Zatímco vývojáři nemohou sdílet úplné podrobnosti kvůli uzavřeným dohodám o mlčenlivosti, někteří je odhalili Obnovit éru Jak je velmi běžné, že většina her neposkytne svou první certifikaci. Veřejně o tomto selhání slyšíme pouze proto, že tým XDefiant se rozhodl být ke své komunitě velmi otevřený. Vývojáři her hovořili o velmi specifických požadavcích na certifikaci, které mohou zabránit spuštění hry, například ikony tlačítek ovladače musí mít přesně správný tvar a barvu. Mohlo by to být tak jednoduché, jako když hra postrádá varovnou obrazovku před spuštěním do hlavní nabídky nebo nezobrazuje upozornění, když dojde k uložení.

Jak se Ubisoft připravuje nabídnout další certifikaci, doufá, že XDefiant dostane ven co nejdříve. „Vím, že to byla cesta dostat se do tohoto bodu a chci poděkovat všem, kteří se k nám připojili,“ řekl Mark Rubin. „Opravdu se nemůžeme dočkat, až půjdeme naživo a budeme sdílet naši vášeň a lásku k XDefiant se všemi.“