Emma Radocano vede Velkou Británii v Billie Jean King Cup, ale jaké je nebezpečí a porazí Českou republiku?

Kvalifikace Billie Jean King Cupu se koná tento týden a národy se snaží zajistit si své místo ve finále koncem tohoto roku.

Velkou Británii čeká cesta do Prahy hrát s Českou republikou na antuce, protože šampionka US Open Emma Raducanová poprvé ochutnala soutěž, dříve známou jako FA Cup.

Podíváme se na to, co má britský tým v zásobě, včetně toho, kdo hraje, jaké má šance na výhru a jak se může stále kvalifikovat do finále, i když prohraje…

Kdo hraje za Velkou Británii?

Britský tým tvoří Raducano, Harriet Dart, Katie Swan a Sunai Kartal.

Devatenáctiletý Raducano měl kvůli nemoci a zranění těžký začátek sezony. V roce 2022 vyhrála pouze dvě, ale ve svých nedávných zápasech na Miami Open a Indian Wells předvedla určité povzbudivé známky solidních porážek.

Nejen, že to bude její první účast na Billie Jean King Cup – byla vybrána do národního týmu v únoru 2020, ale nikdy se nedostala na hřiště – ale bude to také její první profesionální výlet na antuce.

Dart vstoupila do turnaje po silné sérii v Indian Wells, kdy se kvalifikovala a na cestě do osmifinále porazila Elinu Svitolinovou a Kaiu Kanepiovou a nyní se umístila v první stovce na světě.

Swann je mimo první 200, ale je nejzkušenějším členem týmu v této soutěži. Hrála v pěti zápasech a má působivou bilanci 4-1, včetně dvou vítězství ve dvouhře při svém debutu jako 16letá proti Izraeli. Swann vyhrál turnajový titul ITF v únoru v Dominikánské republice.

Kartal bude debutovat v soutěži, letos byla na úrovni ITF v dobré formě, vyhrála dva tituly a stanovila rekord 16-2.

Heather Watson se rozhodla nehrát, protože se chce soustředit na své individuální hodnocení a Katie Poulterová přichází o zranění.

Sonai Kartal Obrazový kredit: Eurosport

Kapitánka Anne Keothavong řekla: „Těšíme se na výzvu čelit dvěma českým týmům. Emma bude debutovat ve dvouhře. Harriet a Katie byly nedílnou součástí týmu poslední dva roky, a já jsem nadšená, že mohu dát Sonay tuto první zkušenost.“

„Každý zápas vytváří jedinečný tlak a sílu a jsem si jistý, že našim hráčům se bude dařit, a přestože máme před Čechy náročnou výzvu, plně věřím, že náš tým bude na sebe a svou zemi hrdý.“

Jak dobrá je Česká republika?

Češky byly v uplynulém desetiletí dominantní silou soutěže, titul získaly šestkrát od roku 2011. Chybí jim však tři nejlepší hráčky průběžného pořadí – světová sedmička Karolína Plíšková, světová třináctka Barbora Krežíková a světová jednička jeden. č. 23 Petra Kvitová.

Stále se chlubí silným kádrem v čele s dvaatřicátou nasazenou Marktou Vondrošovou, která se dostala do posledních 16 zápasů Indian Wells a semifinále v Dubaji. K ní se přidalo první trio: Kateřina Sinyaková, Tereza Martínková a Karolína Moshová.

Siniaková se minulý měsíc utkala s Radokano na Miami Open a vrátila se ze setu a vyhrála 3-6 6-4 7-5.

Křijíková Obrazový kredit: Getty Images

Co je v sázce?

Do finále se koncem tohoto roku kvalifikuje celkem 12 týmů.

Loňští finalisté obvykle dostanou místo automaticky, ale vzhledem k tomu, že Ruská tenisová federace a Bělorusko dostaly po ruské invazi na Ukrajinu zákaz závodů, nezúčastní se.

Obhájce titulu Rusko obsadilo finále s Austrálií, nejvýše postaveným týmem, který vypadl v semifinále 2021. Slovensko mělo hrát kvalifikační zápas proti Austrálii, ale nyní se kvalifikovalo také.

Djokovič hraje brankáře s Neymarem a Verrattim – a prohrává

Švýcarsko je v minulé sezóně druhé a k nim se připojuje Belgie, která se měla v jedné z kvalifikací utkat s Běloruskem.

Do kvalifikace postoupí sedm týmů a místo bude mít i pořádající země, která ještě nebyla oznámena.

Velká Británie se snaží soutěž hostit, takže si může zajistit místo i v případě prohry s Českou republikou.

Jaké jsou kvalifikační zápasy?

Vztahy proběhnou 15.-16.4.

jaký je tvar?

Kravaty jsou nejlepší z pěti gum, se čtyřmi jednoduchými a jednou dvojitou.

Kdo hraje?

Itálie vs Francie

Spojené státy proti Ukrajině

Česká republika versus Velká Británie

Kazachstán vs Německo

Kanada vs Lotyšsko

Holandsko vs Španělsko

Polsko vs Rumunsko

Je zapojeno mnoho špičkových hráčů?

světová jednička Iga Sweatk Pokusí se zajistit Polsku postup do finále při obsazení 10. místa na světě Jessica Pegola Vedení národního týmu USA proti Ukrajině, která by byla bez toho Svitolina Když si dají pauzu od tenisu.

Tenisová asociace Spojených států amerických věnuje 10 % příjmů ze vstupenek z vazby na Ukrajinský krizový fond, zatímco Billie Jean Kingová a partnerka Ilana Kloss darují 50 000 USD do Ukrajinského pomocného fondu.

Angelique Kerberová A Elena Rybakina Prominentní kaučuk může být mezi Německem a Kazachstánem.

