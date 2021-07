Euro 2020/1, 16. kolo: Nizozemsko vs. Česká republika, Belgie vs. Portugalsko

I pro ty, kteří přiznávají, že nenávidí mezinárodní fotbal, jako jste vy, je tato neděle dnem, na který se můžete těšit. Nejen, že obhájci titulu, Portugalsko, hrají ve vyřazovací fázi jednoho z nejlepších belgických favoritů, ale máme odvetu v jednom z největších (mezinárodních) zápasů všech dob – a nemusíte Bere jen pro mě slovo na kteří což.

Zápas skupinové fáze (!) Mezi Nizozemskem a Českou republikou na Euro 2004 byl vrcholem fotbalové zábavy a představil dva velmi talentované týmy plné útočných branek – a pouze útočného záměru. Nizozemsko vedené Dickem Advocaatem vedlo v brance jako Ruud van Nistelrooy, Clarence Seedorf, Edgar Davids a Edwin van der Sar a na křídle mladého Arjena Robbena, který o několik týdnů později podepsal smlouvu s Chelsea.

Mezitím byli Češi na vrcholu své zlaté generace, vedeni samotným zlatým chlapcem Pavlem Nedvedem obklopeným jeho zjevným dědicem Tomaszem Rosickým, doslovným horalem Janem Kollerem, Milanem Barosem a chlapcem Petrichem, kteří již podepsali smlouvu s Chelsea několik týdnů předtím.

Následoval napínavý pětgólový zápas, kdy se Češi vrátili z brzkého deficitu 2: 0 až k poslednímu vzdechu 3: 2. Po pouhých 15 minutách za sebou dva góly za sebou trenér Karel Bruckner přidal dva útočící hráče a oba týmy se neúnavně posunuly o 90 minut dopředu. Kromě těchto pěti gólů bylo podobné množství dřeva a téměř dvakrát tolik velkých šancí – mistrovství v brankářství z obou konců, navzdory zkrouceným výsledkům.

Pokud jste to již viděli, už to víte. Pokud jste to ještě neudělali, je zde 5 minut Hlavní body Balíček – Ačkoli je tato hra velmi cool, UEFA k dispozici při plném přehrávánínebo jej také můžete sledovat v češtiněPokud chcete extra emoce.

Ale dost o minulosti. Nyní je ten správný čas.

Kromě zapůjčeného hráče Chelsea Michyho Batshuayiho může být v těchto dvou hrách dost bývalých Blues, aby se vytvořil velmi impozantní tým.

Nizozemsko vs. Česká republika

čas schůzky: Úterý 15. června 2021, 17:00 GMT; 12:00 EST

Místo: Puskas Arena, Budapešť, Maďarsko

Pravidlo: Sergey Karasev (Rusko)

v televizi: ITV 1 (Velká Británie); nikdo (Spojené státy americké); na jiném místě

Online streamování: ITV Hub (Velká Británie); ESPN +, PrendeTV (USA)

Belgie vs Portugalsko

čas schůzky: Úterý 15. června 2021, 20:00 GMT; 15:00 EST

Místo: La Cartuja, Sevilla, Španělsko

Pravidlo: Felix Brych (Německo)

v televizi: ITV 1 (Velká Británie); ABC, Univision, TUDN (USA); na jiném místě

Online streamování: ITV Hub (Velká Británie); ESPN +, Univision Now (USA)