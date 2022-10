Rishi Sunak oznámil oficiální nabídku na britského premiéra

LONDÝN (Reuters) – Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak oznámil svou snahu nahradit Liz Trussovou na postu nového vůdce Konzervativní strany, čímž se dostal na cestu do posledního kola kandidátů v souboji o premiéra.

Je to podruhé za necelé čtyři měsíce, co se o roli ucházel dvaačtyřicetiletý Sunak. V létě se bývalý kancléř dostal do posledního kola klání o nástupce Borise Johnsona, než prohrál s Trussem, když se hlasovalo o členech strany.