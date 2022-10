NASA spatřila usmívající se slunce, což je ta nejradostnější věc: ScienceAlert

Někdy stačí nečekaný úsměv, který změní váš den. No, ten druh rozkošného překvapení není o moc větší než tohle.

Astronomové z NASA spatřili vycházející slunce s veselým, veselým úsměvem ve slunečném pohledu, který je předurčen vykreslit úsměv na vašem disku.

Také sdíleno na Twitterový účet NASA SunTento úchvatný snímek odhaluje, že slunce se zdá být pozitivně zářící více způsoby.

Samozřejmě, že „úsměv“, který zde vidíme, není ve skutečnosti skutečný úsměv. To, na co se díváme, je koronální díry (tmavé skvrny), kde rychlé výbuchy slunečního větru proudí do vesmíru, Jak vysvětlila NASA.

Prostě se to stane – uprostřed toho všeho Šílené sluneční oscilace, které má slunce tendenci ukazovat – že dvě z těchto koronálních děr vypadají jako jiskřící oči, zatímco třetí připomíná vydatný úsměv.

To, co se zde skutečně děje, je soubor fenomén pareidolieKde si představujeme vizi Věci jako tváře v náhodných vzorech.

Je to trik mysli, ale tentokrát se hraje v masivním měřítku velikosti slunce.

Jak poznamenali někteří znepokojení uživatelé Twitteru, vzhled slunce zde nevypadá jen jako smajlík.

Zvláštní proporce toho zářivého úsměvu se nápadně podobaly kompozici obličeje jistého mýtického padoucha. Krotitelé duchů Tradice: zůstat buff Marshmallow muž.

Je tohle tvář Krotitelů duchů Marshmallow Stay Puff Man? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU – Watts on Earth Four (to/tam) (@ Watt_on_Earth4) 27. října 2022

Ano, je to opravdu náhoda.

Napadá mě dokonce i věta „separovaná při narození“, i když je to jen další příklad toho, že lidé vidí něco, co ve skutečnosti neexistuje.

Ale i když je to jen náhodný, nesmyslný soutok Tajemná sluneční fyzikaTo neznamená, že bychom se mu neměli smát.

Tak si to užijte! A vždy se snažíme Hledejte v životě pozitiva kdekoli můžete.

Nechť je slunce vaším zářným příkladem.