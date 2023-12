Sledujte: Když v Česku pršel 1 milion dolarů v hotovosti díky TV Star Kazma – Zprávy

Publikováno: Čtvrtek 26. října 2023, 14:42 Naposledy aktualizováno: Čtvrtek, 26. října 2023, 15:03

Český influencer Kamil Bartošek, známý jako Kazma, se dostal do novinových titulků poté, co shodil 1 milion dolarů z vrtulníku nad městy Lissa a Labem.

Kazma video sdílel na svém instagramovém účtu a řekl: „První skutečný déšť peněz na světě!“ Vrtulník shodil v Česku milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.

Původně Kazma chtěl, aby se lidé účastnili filmu Onemanshow: The Movie s Kazmou v hlavní roli, a rozluštili skrytý kód, aby našli peníze.

Poté, co se účastníkům nepodařilo problém vyřešit, Kazma se rozhodl podělit se o peníze se všemi účastníky a přinést tak radost větší skupině lidí.

V klipu se dav tisíců rychle shromáždil na poli a efektivně sesbíral všechny bankovky během hodiny pomocí plastových sáčků. Někteří lidé také používali deštníky, aby maximalizovali své úsilí o vydělávání peněz.

Kazma již dříve ve videu na svém YouTube kanálu oznámil, že „za pár dní nad Českou republikou přeletí nákladní vrtulník“. Měl by pod sebou kontejner s milionem dolarů v dolarových bankovkách. Tento kontejner má na dně obří dvířka. V mžiku se někde nad Českem otevřou dveře do tohoto kontejneru. Kdy a kde se tak stane, se dozví jen ten, kdo si kartu aktivoval před pár hodinami.

https://www.youtube.com/watch?v=

Mnoho lidí přijalo komentáře, aby pochválili influencera. Jeden uživatel řekl: „Kazima dává společnosti to, co je jeho.“

Další člověk dodal: „Myslím, že každý si jednou v životě myslel, jak by bylo skvělé, kdyby se peníze hrnuly a skutečně se to stalo. ️ Omlouvám se, že jsem tam nebyl jen pro ten zážitek 🙂 Je to tak působivé, že daroval tolik peněz lidem.“

Přečtěte si také: