Nejlepší místa k vidění v Novém Mexiku

Během tohoto víkendového prstencového zatmění „Ohnivého kruhu“ budou všechny oči upřeny na mnoho částí Nového Mexika a celé země. Zatmění nastává během Albuquerque International Balloon Festival. Zatímco Balloon Fiesta Park bude obsahovat události během zatmění, existují další místa po celém státě, kde si můžete prohlédnout zatmění „Ring of Fire“. Dráha zatmění „Ohnivý kruh“ Během říjnového prstencového zatmění, které začíná v 9:13 CST a končí ve 12:0 PM CST v Albuquerque, Měsíc při průchodu před ním pokryje více než 90 % povrchu Slunce. . (oproti 100% pokrytí během úplného zatmění). Odkrytá část vytváří ohromující efekt „ohnivého prstenu“, který lze vidět při použití brýlí během prstencového zatmění, když se Měsíc pohybuje přímo před Sluncem. Pro mnohé je tato událost vnímána jako jakési zahřátí na úplné zatmění Slunce v roce 2024, které profesor Mark Littman nazývá „zlatým standardem“ pro sledování zatmění. Během úplného zatmění Slunce může být možné pozorovat některé zajímavé efekty, říká Litman, profesor vědeckého psaní na University of Tennessee a spoluautor knihy Totality: The Great North American Eclipse of 2024. „Nebe může získat neobvyklou barvu, pokud jde o ocelově šedou plochost, modrá může být jiná. To závisí také na počasí,“ řekl Littman. „Mohlo by se trochu ochladit.“ Dává vám jakýsi předzvěst toho, jak bude úplné zatmění vypadat. Nejen, že bude „Ring of Fire“ vypadat opravdu skvěle, ale také přinese místo Země ve vesmíru, s Měsícem tak jasně viditelným mezi námi a Sluncem, řekla Debra Ross, spolupředsedkyně American Astronomical. Společenská pracovní skupina Eclipse. „Pro mnoho lidí to stojí za to cestovat,“ říká Ross. Pokud hledáte skvělá místa v Novém Mexiku, kde byste se mohli vydat na prstencovou cestu zatmění 14. října, čtěte dál. Albuquerque, Nové Mexiko Představte si, že uvidíte prstencové zatmění shora při jízdě v horkovzdušném balónu – to se některým šťastlivcům podaří během letošního Mezinárodního balónového festivalu v Albuquerque, který potrvá do 15. října. Jak stovky balónů stoupají k obloze, je naplánováno, že vzlétnou jen něco málo přes hodinu před prstencovým prstencem, což přispívá k pohledům lidí, kteří ze Země sledují, jak si Měsíc razí cestu mezi Zemí a Sluncem. Některé z balónů mohou být v době konání festivalu podle organizátorů festivalu ještě ve vzduchu a 72 horkovzdušných balónů bude vystaveno na odpalovací rampě, což je další skvělé místo, kde se můžete podívat na podívanou. Balloon Museum v Albuquerque pořádá během akce příležitosti k prohlížení a prezentace se zástupci NASA a NOAA a má k dispozici 80 000 párů brýlí k distribuci návštěvníkům. Univerzita Nového Mexika Katedra fyziky a astronomie Univerzity Nového Mexika uspořádá večírek pro sledování zatmění na Johnson Field. Univerzita uspořádá během zatmění několik přednášek, které pomohou vysvětlit každou fázi zatmění. Akce je zdarma a bude poskytnuto omezené množství brýlí na zatmění Slunce. Roswell, Nové Mexiko Zvažte také cestu smyčkou v jihovýchodním městě Roswell v Novém Mexiku. On říká. „V centru města bude smyčka trvat přibližně čtyři minuty a 42 sekund a mezi místa konání pozorovacích akcí bude veřejná knihovna Roswell a zábavní čtvrť Cielo Grande. Pozorovací akci pořádá Roswell Astronomy Club v Cielo Grande Recreation. centrum. Roswellské muzeum také pořádá svůj vlastní Festival vědy a umění a bude dalším místem, kde si diváci zatmění mohou prohlédnout. FARMINGTON, Nové Mexiko Prstencové zatmění bude vidět ve Farmingtonu v sobotu. Farmington Museum pořádá zatmění party. Muzeum bude obsahovat omezenou zásobu brýlí na zatmění a bude zahrnovat spoustu zábavných aktivit kolem zatmění. Akce je zdarma pro všechny věkové kategorie. Státní parky Nového Mexika Šestnáct z 35 státních parků Nového Mexika si bude moci prohlédnout celé zatmění Ohnivého kruhu. Brýle na pozorování zatmění Slunce budou k dispozici podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ pouze v zúčastněných parcích. Národní památník El Malpais Národní památník El Malpais bude moci vidět zatmění na severní straně parku. Podle parku budou návštěvnické centrum El Malpais a Sandstone Bluffs Overlook jedny z nejlepších míst v parku, kde lze zatmění sledovat. Maximální epizoda nastane v 10:35 pro obě místa.

