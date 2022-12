Arizona Diamondbacks podepsali smlouvu s českým prospektem Borisem Veserkou

13. února 2019; Scottsdale, AZ, USA; Logo Arizona Diamondbacks je vidět první den jarního tréninku na Salt River Fields. Povinný kredit: Rob Schumacher/The Republic via USA TODAY Network

New York Yankees dostávají potřebné vylepšení rotace v Carlos Rodon Od Davida Hilla

Jak se baseball stává mezinárodní hrou, zejména v Evropě, týmy nejvyšší ligy se chystají prozkoumat kontinent ve snaze najít tyto diamanty v surových podmínkách. Arizona Diamondbacks věří, že takovou perspektivu našli u Borise Veserky.

On Oznámil, že podepíše Večerka se na svém Twitteru jeví jako první hráč z České republiky, který se dostal na majory. Zajímavé je, že je druhým členem své rodiny, který podepsal smlouvu s prvoligovou organizací, jako jeho bratr Victor podepsal smlouvu s Royals v roce 2019. Systém Royals.

Boris Večerka je pro Arizona Diamondbacks zajímavým projektem

Jeho Statistika Ne nutně působivé v české extralize. Zapsal 6,10 ERA a 2,161 WHP ve svých 23,2 směnách, přičemž 31 procházkami porazil 32 pálkařů. Není to výkon, který by člověk očekával, že vzbudí pozornost.

Večerka je ale jednoznačná věc. Má kombinaci tří hřišť s rychlým míčem, který sedí v 90. letech, stejně jako changeup a slider, které sedí v horních 70. letech. Večerka řekl Týmy, které s ním hovořily, se domnívaly, že by se svým rychlým míčem mohl nakonec dosáhnout trojciferných čísel, zvláště když stále roste a vyvíjí se.

Je to vyhlídka, jen to chce čas. Večerkovi je teprve 19 let a bude muset pracovat, aby použil své zbraně. V tuto chvíli bylo jeho velení sporné. Lepší trénink a schopnost vylepšovat jeho mechaniku mu však pomohou dosáhnout jeho potenciálu.

Arizona Diamondbacks věří, že našli diamant v surovém stavu. Podepsali 19letého nadhazovače Borise Veserku z Čech.