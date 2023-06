Chemické stopy poskytují důkaz o nejstarších hvězdách ve vesmíru

Mezinárodní výzkumný tým objevil první chemické stopy některých z nejstarších hvězd ve vesmíru.

Studie, kterou provedli vědci z Číny, Austrálie a Japonska Publikováno online v Nature Minulý týden potvrdil existenci masivních hvězd v raném vesmíru.

„Astronomové očekávali, že v raném vesmíru byly hvězdy, které by mohly být velmi hmotné,“ řekl NBC News Zhao Gang, výzkumník z National Astronomical Observatories of China a jeden z autorů studie. „Vědci se po desetiletí snažili najít důkazy.“

Zhao a jeho tým zjistili, že takzvané hvězdy první generace, které rozsvítily vesmír 100 milionů let po velkém třesku, by měly až 260násobek hmotnosti Slunce, což odpovídá předpovědím astronomů.

Hvězdy první generace měly krátké životy, které skončily částečnými explozemi, a lze je detekovat pouze podle chemických signatur, které zanechaly v generaci hvězd, které za sebou zanechaly. Tyto hvězdy první generace se mohou stát mateřskými hvězdami pro hvězdy pozdější generace, které zdědí jejich chemické podpisy.

Mezitím se hvězdy první generace skládají téměř výhradně z vodíku a hélia, zatímco současné hvězdy obsahují více kovových prvků. Vědci tak hledali hvězdy bez velkého množství kovových prvků.

Vědci se zaměřili na hvězdu jménem LAMOST J1010+2358, která má určité chemické vlastnosti. Poté, co vědci porovnali její chemické spektrum s teoretickými modely, potvrdili, že LAMOSTova mateřská hvězda J1010+2358, hvězda první generace, měla hmotnost 260krát větší než Slunce.

„Hvězda první generace, kterou jsme pozorovali, má potenciál stát se nejstarší hvězdou, jakou jsme kdy viděli,“ řekl Alexander Heger, profesor na Monash University School of Physics and Astronomy v Austrálii, který byl součástí výzkumného týmu. „Možná žil jen dva a půl milionu let a pak explodoval.“

Heger dodal, že je důležité prozkoumat hvězdy první generace, protože „tak to všechno začíná“.

„Jde o pochopení našeho původu a původu vesmíru,“ řekl. „Zatím je to jakési slepé místo v našem chápání celé historie vesmíru.“

Tento druh důkazů bylo velmi obtížné najít, řekl Quentin Andrew Parker, ředitel Laboratoře kosmického výzkumu na University of Hong Kong.

„Je to jako hledat jehlu v kupce sena, protože naše galaxie se skládá z miliard a miliard hvězd,“ řekl Parker, který se na výzkumu nepodílel.

Zjištění byla založena na pozorováních ze dvou největších pozemních dalekohledů na světě, dalekohledu LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Spectroscopic Fiber Telescope) poblíž Pekingu a dalekohledu Subaru na Havaji, provozovaného japonskou národní astronomickou observatoří.

„LAMOST se ukázal jako velmi účinný, protože zachycuje spektra velkého počtu hvězd,“ řekl Parker. „Můžete zachytit 4 000 spekter ze 4 000 různých objektů současně.“

Parker řekl, že úspěch výzkumného týmu nebyl jen záležitostí základní vědy, ale také výsledkem „fantastické mezinárodní spolupráce“, přičemž si všiml použití dvou státních dalekohledů a talentu různých výzkumníků.

„Pokud jen pracujete ve svých silách a národu zde a není vám dovoleno spolupracovat s lidmi po celém světě, nezískáváte úplný obrázek,“ řekl. „Nemáte správné zkušenosti. Nemáte správné postřehy.“

„Takto funguje moderní věda v celé své kráse.“