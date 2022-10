Phil Kessel tvoří historii, když Golden Knights hostí Foliage | ProHockeyTalk

SUNRISE, Florida – Ostřílený útočník Eric Stahl a Florida Panthers se dohodli na podmínkách roční smlouvy na 750 000 dolarů, což z něj dělá opět spoluhráče se svým mladším bratrem. Mark Stahl.

Trenér Panthers Paul Morris řekl, že Eric Stahl nenastoupí v zápase Floridy proti Tampě Bay Lightning. Je to podruhé, co se Morris a Eric Stahl dali dohromady; Morris ho trénoval pět sezón v Carolina Hurricanes.

„Na tom chlapovi je toho tolik…postava, vedení, láska ke hře – čistá láska ke hře a láska k myšlence vyhrát – myslím, že je skvělý pro to, co je stále relativně mladým jádrem.“ tady,“ řekl Morris. „Je to tím, kým je, jako muž, jak trénuje, jak soutěží, jak trénuje, jak tam tweetuje, jak s ním komunikuje. Jen to dělá naši organizaci lepší.“

Eric Stahl – člen hokejového klubu „Triple Gold“ po zisku zlaté olympijské medaile, zlaté medaile z mistrovství světa a Stanley Cupu – oslaví koncem tohoto měsíce 38 let. To ho staví do středu branky a je čtvrtým největším bruslařem, který se objevil v zápase sezóny, za Torontem. Mark Giordano (39), Dallas Joe Pavlesky (38), ostrované New Yorku Zach Barris (38).

Eric Stahl je na Floridě od léta na základě smlouvy na zkoušku hráče, měl – podle všeho – výjimečný tréninkový kemp – „nejlepší formu svého života,“ řekl Morris – a bruslil s Panthers jako neregistrovaný hráč v v posledních dnech, protože tým prostě ne. Neměl dostatek prostoru k pohybu.

Ale s obráncem Aaron Ekblad V případě dlouhodobě zraněné zálohy a vyřazení nejdříve do poloviny listopadu našli Panthers způsob, jak do mixu vtlačit Erica Stahla.

„Všichni jsme nadšeni, že je oficiálně Panther a jsme nadšeni, že můžeme jít s ním,“ Panthers Forward Ryan Lomberg Řekl. „Přináší hodně. Za prvé, samozřejmě, vedení. Je to člověk, který je tu už nějakou dobu a ví o všem všechno.“

Tento krok znamená, že Florida má nyní oficiálně ve své organizaci tři bratry Stahlové. Mark Stahl má roční smlouvu s Panthers a Jared Stahl, který se objevil ve dvou zápasech NHL jako hráč, je asistentem trenéra pro pobočku Charlotte Checkers-Panthers v AHL.

A není to poprvé, co tým našel způsob, jak zahrnout několik členů rodiny Staalů na soupisku.

Eric Stahl a Mark Stahl byli spoluhráči z NHL už jednou, na konci sezóny 2015-16 spolu odehráli 22 zápasů – 17 v základní části, pět v play off – za New York Rangers.

Eric Stahl a Jordan Stahl Byli spoluhráči v týmu Caroliny po části čtyř sezón, které trvaly od roku 2012 do roku 2016. Byly případy, kdy bratři Stahlové hráli spolu také za tým Kanady; Eric a Jordan byli spolu za tým, který vyhrál zlatou medaili na mistrovství světa v roce 2007 a soutěžil na světových šampionátech v roce 2013.

Florida se stala šestou franšízou Erica Stahla a připojila se k Carolinas, Minnesotě, Rangers, Buffalu a Montrealu. V 1293 zápasech základní části má na kontě 441 gólů, 593 asistencí a 1034 bodů.

Naposledy se objevil v utkání 7. července 2021 za Montreal proti Tampě Bay ve finále Stanley Cupu té sezóny.

„Eric je zkušeným lídrem v této lize a impozantním konkurentem,“ řekl generální manažer Panthers Bill Zito. „Jeho profesionalita a veteránské myšlení přidají hodnotu naší šatně na ledě i mimo něj.“