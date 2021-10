Sledujte: Časová prodleva studenta s ADHD při sledování matematického videa oproti sledování Hvězdných válek

Vědci z University of Central Florida zjistili, že lidé s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se budou více vrtět, když mají za úkol kognitivně náročné úkoly. Došli k tomuto závěru poté, co studenti s ADHD seděli před obrazovkou a hráli pod-závodní scénu z Star Wars Episode I – The Phantom Menace, který studenti sledovali jednoduchým pohybem těla, a instruktážní video z matematiky, které přimělo studenty roztočit židli, klepnout nohama a vrtět se.

z UCF:

To se nemusí zdát překvapivé. Koneckonců, nejsou děti zaneprázdněny sci -fi filmem a nudí je lekce matematiky? takhle ne, [ Mark Rapport, director of the Children’s Learning Clinic at the University of Central Florida] Ona řekla.

„Toto je použití zjištění k vysvětlení, proč,“ řekl. „Ukázali jsme, že to, co se doopravdy stane, je, že to závisí na kognitivních požadavcích úkolu. U akčního filmu není přemýšlení – stačí se na něj dívat pomocí smyslů. Nic nemusíte mít v mysli. a analyzovat to. Pomocí matematického videa využívají svoji pracovní paměť, v tomto případě jim Pohyb pomáhá více se soustředit. “

Závěr: Vědci uvedli, že rodiče a učitelé dětí s ADHD by se měli vyvarovat jejich označování jako nemotivovaných líných, když pracují na úkolech, které vyžadují pracovní paměť a kognitivní zpracování.