Pensylvánie zveřejní nová data případů hacků COVID

Guvernér Pensylvánie Tom Wolf a úřadující ministryně zdravotnictví Alison Beamová dnes nabízejí vakcíny proti COVID-19, protože se od státu očekává, že zveřejní nová data o viru. Virus – také známý jako případy hacků. Dnes jsou naplánovány dvě akce, jedna ve Všeobecné nemocnici Lancaster, kde navštíví Beam. Očekává se, že Beam bude o nových datech diskutovat ve 14:00. Když dojde k této tiskové konferenci, WGAL ji bude vysílat živě na této stránce. V úterý ráno Wolf navštívil kliniku mobilní imunizace na Reading District Community College, aby povzbudil lidi k očkování. „Očkování obyvatel Pensylvánie je naší prioritou číslo jedna,” řekl Wolf. „A to proto, že je to první způsob, jak můžeme bojovat proti COVID-19.” “Očkování je způsob, jakým ukončíme tuto pandemii. Je to způsob, jakým může být každý z nás součástí řešení COVID-19, a je to způsob, jak můžeme chránit lidi kolem nás, kteří se ještě nemohou nechat očkovat.” Počet hospitalizací v Pensylvánii se zvyšuje a představitelé Pensylvánie říkají, že s COVID-19 je hospitalizováno více lidí než dříve. Tento trend za poslední dva týdny stoupá. V tuto chvíli není jasné, kolik případů bylo odebráno očkovaným lidem. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však uvádí, že pokud jste očkováni, vaše šance na hospitalizaci jsou velmi nízké, v Pensylvánii je plně očkováno 67% dospělých. Asi 83% bylo částečně očkovaných. Chcete -li najít očkovací kliniku ve vašem okolí, navštivte stránku Vacines.gov.

