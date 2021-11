V Istanbulu hořké volby vedení odhalují linie Interpolu

Šárka Havránková byla vyšetřovatelkou v Národní ústředně INTERPOLu v Praze, když byla česká policie požádána o pomoc při vyšetřování Marca Dutra, belgického sériového vraha a násilníka, který byl hledaný kvůli únosům, mučení a vraždě mladých žen a dívek.

Dutro, který byl odsouzen na základě všech obvinění v roce 2004, unesl své oběti a držel ho v cele v jeho suterénu v případě, který šokoval Evropu. Belgická policie také vyšetřovala, zda se Dutro nedopustil trestné činnosti v Česku a na Slovensku.

Belgická policie nakonec neprokázala vazbu na Českou republiku, která byla tvrdě kritizována za vyšetřování, které vedlo k masovým pouličním protestům. Pro Havrankovou – a pravděpodobně každého důstojníka, který na něm pracoval – však případ udělal trvalý dojem.

„Bylo to těžké,“ vzpomíná. „Byla jsem mladá a jako žena bylo citlivé vidět, co se dá udělat pro malé děti a jak se s nimi zachází.“

Jednalo se o jeden z prvních případů Havrankové u Interpolu a po 26 letech – jako viceprezidentka organizace – nyní soupeří o to, aby v roce 2022 nahradila Kim Čong-janga ve funkci prezidenta Jižní Koreje.

Jeho rivalem je emirátský generálmajor Ahmed Nasser Al Raisi, který je spojován s mučením prominentních politických vězňů v SAE, včetně emirátského disidenta Ahmeda Mansoura, a Michaela Hedgese, obviněného britského akademika. V roce 2018 byl odsouzen na doživotí. Hedges byl později omilostněn, ale Mansour zůstává ve vězení.

Raissiho kandidatura už vedla k bouři protestů v Evropě. Francouzští zákonodárci vyzvali prezidenta Emmanuela Macrona, aby přímo zasáhl. Němečtí poslanci tvrdili, že jeho kandidatura odporuje Všeobecné deklaraci lidských práv. Skupiny na ochranu lidských práv mezitím tvrdily, že jeho zvolení by vážně poškodilo mezinárodní postavení Interpolu.

SAE byly obviněny ze snahy koupit si vliv v Interpolu, aby namazaly kola Al-Raisiho kandidatuře, podle toho, co uvedl. nedávná zpráva Napsal Sir David Calvert-Smith, bývalý ředitel státního zastupitelství ve Spojeném království. V roce 2017 Spojené arabské emiráty Darujte 50 milionů eur Nadaci Interpolu pro bezpečnější svět, neziskové organizaci se sídlem v Ženevě, kterou Calvert-Smith popsal jako „kanál, přes který se převádějí finanční prostředky z vlády Spojených arabských emirátů na Interpol“.

Ve skutečnosti, navzdory celosvětové jurisdikci Interpolu, byl vždy omezený na hotovost, přičemž dary obvykle tvoří více než 50 % jeho ročního rozpočtu. V roce 2020 např. Jeho provozní rozpočet byl 136 milionů eur, přičemž 60 milionů eur pochází ze zákonných příspěvků členských států (vypočteno podle ekonomické váhy země) a zbývajících 76 milionů eur v roce 2020 pochází z dobrovolných darů.

V roce 2020 byl největší jednotlivý dar (7,8 milionu eur) od Evropské komise a druhý největší od Nadace INTERPOL (6,1 milionu eur). Kanada, Norsko, Japonsko a Katar také přispěly, často do konkrétních programů, jako je počítačová kriminalita (Japonsko) nebo bezpečnost ve sportu (Katar).

Na dotaz ohledně obvinění hlavního osobně Havránková uvedla, že nemá jiné informace než ty, které se objevily v médiích, ale má z toho obavy.

„Jsem policista a nelze ignorovat obvinění z velmi závažných zločinů, kterým čelí jeden z našich kolegů. To by mohlo vést ke ztrátě důvěry v naši organizaci.“

Ohledně finančních příspěvků Spojených arabských emirátů Interpolu v posledních letech řekla Euronews: „Respekt si nemůžete koupit. Musíte si ho zasloužit svými činy. Interpol by neměl být zpolitizován, ani by bohatství nemělo ovlivňovat záležitosti vymáhání práva.“

„Peníze, bohatství nebo politická moc země by neměly ovlivňovat nezávislé fungování policie. Pokud to jako policisté dovolíme, měli bychom pochopit, že popíráme naše poslání,“ řekla.

Euronews se obrátilo na vládu Spojených arabských emirátů s žádostí o vyjádření.

skandál

Není to poprvé, co skandál poškodil vedení Interpolu – organizace složené ze 194 členských států, která si klade za cíl usnadnit policejní spolupráci po celém světě.

Není to ani podruhé nebo potřetí.

V roce 2008 byl jihoafrický prezident Jackie Selebi nucen rezignovat Poté, co údajně převzal úplatky v hodnotě 170 000 dolarů od drogového dealera. Interpol uvedl, že to nesouvisí s jeho prací s nimi, ale s dobou, kdy byl policejním komisařem v Jižní Africe. Později byl odsouzen k 15 letům vězení za korupci.

V roce 2017 zmizel šéf Interpolu Meng Hongwei během návštěvy Číny. Jeho rodina je stále ve Francii a jeho žena nedávno agentuře AP řekla, že Interpol „Vůbec to nepomohlo“ když její manžel zmizel.

V roce 2020 byla Meng v Číně odsouzena za úplatkářství a uvězněna na 13 let.

Na otázku o Meng Havránková řekla: „Nemám o tom žádné informace kromě toho, co jsem četla v médiích. Myslím, že na tuto otázku by měl odpovědět sekretariát.“

V roce 2018 to pak vypadalo, že místo Mengové bude zvolen Rus Alexander Prokopčuk. Jeho kandidatura byla široce kritizována, přičemž skupina dvoustranných amerických senátorů si stěžovala, že by to bylo „postavení lišky na starost kurníku“. Litva i Ukrajina pohrozily stažením z Interpolu, pokud bude Prokopčuk zvolen.

Když došlo na hlasování, Prokopčuk prohrál s jihokorejským Kimem poměrem 101 ku 61, což vedlo Moskvu ke stížnosti, že volby byly vystaveny „bezprecedentnímu tlaku a zásahům“.

Jako organizace má Interpol se sídlem v Lyonu ve Francii 194 členů, od demokracií přes teokracie až po autoritářské diktatury.

Na druhou stranu sídlí v Evropě a spoléhá na evropské financování.

Ale pokud jde o prezidentské volby – které se konají každé čtyři roky – má každá země jeden hlas.

Jako taková nebyla imunní vůči rostoucí propasti v mezinárodních vztazích mezi liberálními a neliberálními státy, mezi demokraciemi a autoritářskými režimy. V roce 2018 byl tento rozkol podnícen mezi autoritářským Kremlem a demokratickou Jižní Koreou. V roce 2021 se znovu vede stejná bitva: s členským státem EU na jedné straně a antidemokratickými SAE na straně druhé.

„Jsou to nejdůležitější volby od přijetí ústavy Interpolu v roce 1956. Výsledek těchto voleb zpochybní důvěryhodnost a integritu Interpolu nebo obnoví návrat k základním podmíněným hodnotám,“ řekla Havránková.

Reputace a legitimita organizace byly v minulosti podkopány a nemůže si dovolit, aby byla znovu narušena.

viz červená

Dokonce i mimo volební období kritici Interpolu tvrdí, že autoritářské a antidemokratické státy využívají organizaci k vedení vlastních válek proti disentu ak obtěžování a trestání svých nepřátel.

Rusko je zodpovědné za 40 % z tisíců „červených oznámení“ vydaných Interpolem každý rok, Vyplývá to ze zprávy Freedom House.

Red Notice může vést k zatčení a zadržení podezřelých kdekoli na světě a stala se důležitým nástrojem pro země, které chtějí uprchlíky vystopovat. Ačkoli se pracovní skupina v rámci Interpolu zabývá každým z nich před jejich vydáním, Interpol říká, že došlo k mnoha případům zneužití.

Stejně jako má každá země v Interpolu stejný hlas, má každá země stejné právo požadovat červené upozornění, ať už jde o liberální demokracii se zavedeným právním státem nebo násilnou diktaturu.

Moskva se již dříve pokusila vydat červená oznámení proti bývalému podnikateli Michailu Chodorkovskému a Kritik Kremlu Bill Browder, ačkoli Interpol žádosti zamítl.

Čína použila systém Red Notice k obtěžování ujgurských aktivistů, Práva skupiny tvrdí. Naposledy, v září 2021, Interpol zrušil červené oznámení pro ujgurskou diasporu, která byla zatčena v Maroku a od roku 2012 žila v Turecku a Pekingem označena za teroristu.

Mezitím Turecko od neúspěšného puče v roce 2016 používá systém k zásahu proti kritikům prezidenta Erdogana, což vedlo k napomenutí Ankary a zneužití systému červených oznámení. Od kancléřky Angely Merkelové. Turecko tento týden pořádá volební ceremoniál, na kterém má Erdogan promluvit.

Mluvčí Interpolu uvedl, že od pokusu o převrat v Turecku „generální sekretariát obdržel a zamítl více než 700 žádostí o červené upozornění pro členy hnutí Gülen“.

V roce 2020 bylo vydáno více než 11 000 červených oznámení, ale pouze malá část je zveřejněna a INTERPOL neuvádí rozdělení podle zemí.

Mluvčí Interpolu řekla Euronews, že nemůže prozradit, kolik Red Notice bylo v roce 2020 zrušeno, ale ústava Interpolu zakazuje jakékoli „vměšování nebo aktivity politické, vojenské, náboženské nebo etnické povahy“.

Možná není překvapením, že Havránková, vzhledem ke dvěma a půl desetiletím působení v Interpolu, se zdráhá kritizovat systém Red Notice. Mezi její hlavní priority však patří celkové zvýšení transparentnosti a sdílení informací mezi globálními policejními silami.

překlenutí propasti

To bude zahrnovat překlenutí propasti mezi členskými státy Interpolu a výkonným výborem a zajištění zastoupení všech 194 zemí zvýšením počtu policistů vyslaných do organizace, uvedla.

Řekla, že by to pomohlo překlenout propast mezi desítkami členů, kteří mají velmi odlišné jurisdikce a priority.

„Nejdůležitější je zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána na základě konsensu, protože plně chápu, že se 194 zeměmi můžete vždy najít rozdíly. [of opinion]. Ale myslím si, že jde hlavně o zlepšení komunikace mezi výkonným výborem a členskými státy.

Havránková by byla v případě zvolení teprve druhou ženou ve funkci, a přestože tvrdí, že pohlaví ji v české policii nezdrželo, ví, že na mnoha policejních útvarech ano. Výkonný výbor INTERPOLu tvoří pouze dvě ženy a 11 mužů.

„Pocházím z velmi progresivní země. Osobně jsem se nikdy nesetkal s žádnými překážkami souvisejícími s mým pohlavím. Ale když se podíváte na statistiky, dokazují, že v mnoha zemích neexistuje genderová vyváženost a spravedlivé zastoupení žen na výkonných pozicích činných v trestním řízení.“ včetně INTERPOLu.“

„Takže si myslím, že moje nominace je silným a jasným signálem všem mým policejním kolegyním ve všech regionech po celém světě.“