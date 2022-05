Kanada vyhrává světy po požáru a Spojené státy porazí Británii

Tampere, Finsko (AFP) – Kanada byla na ledě téměř do půlnoci, aby svůj perfektní start na mistrovství světa v hokeji prodloužila vítězstvím 6:3 nad Kazachstánem po požáru kluziště, který ve čtvrtek narušil plán.

Malý požár v Helsinské ledové hale spustil poplach krátce předtím, než Německo a Dánsko zahájily svůj odpolední zápas. Aréna je vyklizená a hráči jsou ukázáni čekající venku v kompletních uniformách a saních.

Mezinárodní hokejová federace uvedla, že se nikdo nezranil, ale incident přesto oddálil začátek dánského Německa a další zápas mezi Kanadou a Kazachstánem.

Útočník Buffala Sabres Dylan Cousins ​​​​vstřelil hattrick při čtvrté výhře Kanady ve čtyřech zápasech. Proti neporaženému Kazachstánu, který se v první půli dvakrát nakrátko prosadil a udělal z toho zápas o jednom gólu, zbývalo 12 minut do třetího zápasu, to však neměl jednoduché, než Cozens vstřelil pátý Kanadě a poté přidal do prázdné branky. .

Spojené státy také potřebovaly čas, aby našly svou drážku proti týmu bez vítězství, když porazily Británii 3:0. USA byly v prvním poločase bez branky a zapsaly čtyři penalty, než Ben Myers poskytl USA vedení v polovině druhého poločasu. Dvě branky v přesilovce vstřelil do třetí branky Kiefer Bellows.

Německo porazilo Dánsko 1:0 a získalo třetí vítězství, zatímco Česká republika porazila Lotyšsko 5:1 a začala se vzpamatovávat z překvapivé prohry s Rakouskem.

