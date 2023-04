Živá show Rogera Waterse k vysílání v kinech po celém světě – Metal Planet Music

Roger Waters Dnes oznámil svůj speciální přímý přenos „Toto není manévr“ Pohled z O2 Areny Praha, Česká republika na *25. května 2023.

Živá událost bude celosvětově distribuována Trafalgar Releasing ve více než 1500 kinech ve více než 50 zemích ve spolupráci se Sony Music Entertainment. Vstupenky se začnou prodávat v úterý 25. dubna 2023 v 15:00 BST (10:00 ET, 7:00 PT) prostřednictvím www.TheIsNotADrillFilm.com.

Pouze na jednu noc Roger Waters, zakládající člen a tvůrčí síla stojící za zlatými roky Bank Floyd, uvádí své turné „This Is Not A Drill“ Live from Prague v kinech po celém světě. Událost světové kinematografie v režii Shauna Evanse, účtovaná jako jeho vůbec první rozlučkové turné, dá fanouškům možnost vidět a slyšet jeho kritikou oceněné živé vystoupení v plné filmové slávě.

Živý film, který je ohromující obžalobou korporátní dystopie, ve které všichni bojujeme o přežití, bude obsahovat 20 klasických skladeb Pink Floyd a Rogera Waterse, včetně: „Us and Them“, „Comfortably Numb“, „Wish You Were Here“ a „Je tohle život, který opravdu chceme?“ Waters také vydá svůj nový singl „The Bar“.

K Watersovi se na pódiu připojí Jonathan Wilson, Dave Kilminster, John Karen, Joss Seifert, Robert Walter, Joy Waronker, Shani Johnson, Amanda Beller a Seamus Blake k nezapomenutelnému představení s výzvou k akci pro lásku, ochranu a sdílení. Domov naší drahé planety.

„Jsme nadšeni, že můžeme fanouškům po celém světě dát příležitost zažít tak ikonické hudební vystoupení živě na velké obrazovce,“ řekl Tom MacKay, vedoucí prémiového obsahu společnosti Sony Music Entertainment.

Vstupenky na akci budou k dispozici v úterý 25. dubna, kdy budou zveřejněny kompletní seznamy filmů a časy. hostující www.TheIsNotADrillFilm.com Chcete-li se zaregistrovat, získejte aktualizace a další informace.

* Zatímco byl zaveden přímo v Evropě, aby odpovídal místním časovým pásmům, v mnoha regionech byl čas posunut.