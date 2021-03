Konzumace masa zvyšuje riziko srdečních onemocnění, cukrovky a zápalu plic Maso

Vědecká studie zjistila, že pravidelné konzumace masa zvyšuje riziko vzniku srdečních chorob, cukrovky, zápalu plic a dalších závažných onemocnění.

Je již známo, že konzumace červeného a zpracovaného masa se zvyšuje Riziko rakoviny tlustého střeva. Ale tyto výsledky jsou první, které hodnotí, zda je konzumace masa spojena s některou z 25 nerakovinných onemocnění, která většinou vede lidi k hospitalizaci ve Velké Británii.

Akademici z Oxfordská univerzita Ti, kteří studii publikovali, zjistili, že konzumace červeného masa, zpracovaného masa a drůbežího masa, jako je kuřecí a krůtí maso, samostatně nebo společně, nejméně třikrát týdně, byla spojena s vyšším rizikem devíti různých onemocnění.

Jejich nálezy přispívají k rostoucím důkazům vědců Světová zdravotnická organizace Jezte zejména hodně masa Červené a zpracované maso„Může to někomu ublížit na zdraví.

The zjištění„Publikováno v časopise BMC Medicine, je založeno na analýze zdravotních záznamů 474 985 Britů středního věku. Vědci zkontrolovali poskytnuté údaje o jejich stravě pomocí informací z jejich lékařských záznamů o hospitalizaci a údajů o úmrtí v průměru po dobu osmi let.

Studie dospěla k závěru: „Účastníci, kteří uváděli, že konzumují maso pravidelně (třikrát nebo vícekrát týdně), měli negativnější zdravotní chování a vlastnosti než účastníci, kteří jedli maso méně pravidelně.

Vyšší spotřeba červeného a nezpracovaného kombinovaného zpracovaného masa byla spojena s vyšším rizikem ischemické choroby srdeční, pneumonie, divertikulární choroby, polypů tlustého střeva a cukrovky a vyšší spotřeba drůbežího masa byla spojena s vyšším rizikem gastroezofageálního refluxu, gastritidy, duodenitidy , divertikulární onemocnění, onemocnění žlučníku a cukrovka.

Akademici pod vedením Dr. Keren Papier z univerzity Nuffield Department of Population HealthZjistilo se, že každých 70 gramů nezpracovaného červeného masa a zpracovaného masa, které člověk denně konzumuje, zvyšuje riziko srdečních onemocnění o 15% a cukrovky o 30%.

Tato masa mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění, protože obsahují nasycené mastné kyseliny, které mohou zvyšovat lipoprotein s nízkou hustotou nebo „špatný“ cholesterol, o kterém je známo, že zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění.

Stejně tak každých 30 gramů drůbežího masa konzumovaných denně zvyšuje riziko vzniku GERD o 17% a cukrovky o 14%.

Během studie se však ukázalo, že těmto rizikům čelí hlavně jedlíci masa s nadváhou nebo obezitou. Většina zjištěných zvýšených rizik onemocnění byla snížena, jakmile byl zohledněn BMI účastníků.

„Zdá se, že rozdíly v BMI napříč kategoriemi konzumace masa představují velkou část zvýšeného rizika,“ uvádí článek v BMC Medicine.

Pravidelné stravování masa však snižuje riziko vzniku anémie z nedostatku železa.

„Již dlouho víme, že nezpracované červené maso a spotřeba zpracovaného masa jsou potenciálně karcinogenní,“ uvedl Papier. „Tento výzkum je prvním, který hodnotí rizika 25 nenádorových zdravotních podmínek ve vztahu k konzumaci masa v jednom studie.”

Bylo zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda rozdíly v riziku, které ona a její tým pozorovaly, odrážejí „kauzální vztahy“. [with meat intake] A pokud tomu tak je, jak můžeme těmto nemocem předcházet snížením spotřeby masa.

Všeobecné Zdraví Anglie uvedla, že každý, kdo sní více než 90 gramů červeného nebo zpracovaného masa denně, by měl snížit na 70 gramů

Dr. Alison Tedstone, hlavní odbornice na výživu agentury, uvedla: “Globální důkazy naznačují, že lidé, kteří jedí červené a zpracované maso, by měli omezit jejich příjem. I když to může být součástí zdravé výživy, příliš mnoho konzumace je spojeno se zvýšeným rizikem infekce. S rakovinou střev. “ Dodala, že v zájmu svého zdraví by lidé měli dodržovat její pokyny, aby dodržovali zdravou a vyváženou stravu uvedenou na talíři Eatwell.

Vědecký poradní výbor pro výživu poprvé oznámil v roce 2010, že konzumace velkého množství červeného nebo zpracovaného masa může zvýšit riziko rakoviny střev.

britský Maso Pro získání odpovědi bylo kontaktováno přidružení procesoru.