GLASGOW: Český trenér Jaroslav Sylhavi uvedl, že schopnost České republiky odolat počátečnímu tlaku v pondělním otvíráku Euro 2020 proti Skotsku byla klíčová před vítězstvím Patricka Schicka mimo svět 2: 0.Skotsko postupovalo v raných fázích dopředu, když na ně křičel hlasitý dav v Hampton Parku, ale dáma zůstala pevná a zachránila je obrovská úspora od brankáře Tomase Vaughlika.

„Očekávali jsme, že budou od začátku tlačeni, ale zvládli jsme to,“ řekl novinářům Sylhavi. „Dobře jsme bránili a zachránil to náš brankář, když se dostali za naše čáry.“

Sylhavi také izoloval Schicka poté, co Bayer Leverkusen v první polovině otevřel skóre hlavičkou před svým úžasným úsilím ze 45 metrů vpřed, což byl nejdelší vstřelený gól v evropském šampionátu.

Sylhavi uvedl, že branka, kterou Shil popadl skotského brankáře z jeho čáry a otočil do střely, byl pokusem hráče, který předtím udělal v zápasech a tréninku.

„Víme, že je génius a ví, jak to dokončit,“ řekl Sylhavi. „Druhý gól byl mimo tento svět. Chce to vyzkoušet na tréninku a vyzkoušel to v jedné z našich předchozích her.“

Výsledek ponechává Sexu tři body na špici skupiny D s Anglií, která v neděli porazila Chorvatsko 1: 0, zatímco Skotsko již čelí českému Chorvatsku před dalším zápasem proti Anglii.

Toto vítězství zmírní sexuální tlak, aby mohli v obou následujících zápasech zjistit rovnováhu a poslat je do vyřazovacích fází.

“Neříkám, že to máme v tašce, ale zbývá nám udělat ještě jeden krok, abychom se dostali ze skupiny,” řekl Sylhavi.