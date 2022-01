Koncept Nyx společnosti Alienware si klade za cíl přinést počítačové hry na jakoukoli obrazovku, kterou vlastníte

Pro CES 2022 Alienware předvádí svůj koncept Nyx, který si představuje budoucnost, kdy načítání a hraní her na různých obrazovkách může probíhat v reálném čase, jako je streamování hudby a televizních pořadů. Myšlenka je v nominální hodnotě jednoduchá (i když nepochybně složitá pod závojem): prostřednictvím softwaru Nyx bude možné všechny počítačové hry bezdrátově streamovat na různé obrazovky v domácnosti, bez ohledu na to, kde byly zakoupeny.

Představte si, že hrajete Film cyberpunk 2077 na obrazovce počítače, ale chcete se přesunout na pohovku v obývacím pokoji a hrát na velké televizi. Myšlenka je taková, že budete moci kliknout na tlačítko v aplikaci a hra bude přepínat displeje bezdrátově, což vám umožní přitisknout celou televizi k sobě nebo držet hru vedle jiné v režimu rozděleného zobrazení. Alienware umožňuje streamovat až čtyři hry současně. Alienware vydal beta verzi Nyx do souboru hrana S znovu použitými ovladači UFO Concept, které jsme viděli naposledy Na CES 2020 připojeno k tabletu, který vypadá jako Switch.

V koncepční fázi Nyx vyžaduje dostatečně výkonný hardware, aby mohl spouštět více her současně, se síťovými segmenty, které zvládají distribuci streamů s nízkou latencí. Není jasné, zda Alienware zamýšlí vydat svůj vlastní hardware, kdy by to mohlo být, kolik to bude stát a zda to, co Nyx zamýšlí udělat, bude placená služba. Je zřejmé, že existuje mnoho otázek, na které musí Alienware odpovědět.

Ale ve srovnání s Google Stadia a Amazon Luna se zdá, že Concept Nyx je navržen tak, aby usnadnil přístup a hraní již vlastněných počítačových her, s podobnou úrovní kompatibility hardwaru a možná méně kompromisů, pokud jde o vizuální kvalitu. Svým způsobem se nápadně podobá čemu Valve již funguje s Remote Play Anywhere – Volný, uvolnit, vydláždit. Je to místo, kde se Nyx hodlá odlišit tím, že zpracovává více streamů současně a stahuje hry z více platforem.

Povzbudivé je, že Alienware pro nás skutečně dokázal úspěšně provést ukázku Nyx a přepínat mezi více obrazovkami během pouhých několika sekund mezi posouváním z obrazovky na obrazovku. Ale budeme to muset vyzkoušet doma a ne v kontrolovaném prostředí, abychom viděli, jestli je připravený na skutečný svět.