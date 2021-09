2022 Předpovědi olympijských hokejistů: Dánsko

Nakonec máme 12 týmů, které se zúčastní zimních olympijských her 2022 v Pekingu.

Naštěstí pro fanoušky i hráče NHL oznámila dohodu o vyslání hráčů na nadcházející olympijský turnaj v Číně. Dánsko bylo jedním ze tří týmů, které si zajistily postup do kvalifikačního kola, a jako poslední postupující tým se připojily k Slovensku a Lotyšsku.

Je to vůbec první olympijské vystoupení Dánska v historii mužského hokejového týmu, což je překvapivé vzhledem k tomu, že se zdá, že tým nemá talent. Ale díky lidem, jako jsou Nikolaj Eilers, Oliver Björkstrand a Sebastian Dhm, Dánové dokazují světu, že patří – a nenechte se šokovat, pokud jejich těsný a plynulý herní styl skončí v překvapivých týmech.

Dánsko hraje ve skupině B proti Rusku. Česká republika a Švýcarsko. To by mohlo být požehnáním, protože, realisticky řečeno, Dánové by měli být schopni dostatečně dobře soutěžit proti Čechům a Švýcarům, i když v celkovém talentu mají určitě oproti Dánsku výhodu. Přesto to není špatný tým, s nímž by se dalo pohrávat, pokud půjde celá sestava NHL.

Podívejme se, jak by mohl vypadat únorový soupis Dánska.

——

Každý tým má povolený soupis 22 bruslařů (14 útočníků a osm obran) a 3 brankáři.

útočníci

Nikolai Eilers – Lars Eiler – Oliver Björkstrand

Niklas Jensen – Peter Regen – Michael Bodker

Frederick Storm – Alexi skutečný – Joachim Bleichfeld

Morten Madsen – Francie Nielsen – Jonas Rundberg

Nikolaj MayerA Patrick Russell

Jako jeden z menších týmů na turnaji by Dánové měli být požehnáni skvělou špičkovou sérií. Ehlers byl s devíti body ve třech zápasech nejlepším křídlem olympijské baráže, a protože se nadále prosazuje jako jeden z nejlepších křídel v NHL, bude velmi důležitý při snaze pomoci Dánsku postoupit do čtvrtfinále. -finále. To samé platí pro Bjorkstranda, který v Columbusu odstartoval svoji nejlepší sezónu v kariéře. Počítá se s tím, že letos to bude ještě lepší, protože Blue Jackets pokračují v přestavbě a play -off by mělo vzrušit fanouškovskou základnu Columbusu. Eller s Dány do Norska necestoval, ale díky svému životopisu v NHL, spolehlivosti útočníka i všestranného slušného kolemjdoucího je jasnou jedničkou.

Třiadvacetiletý Blichfeld sliboval San Jose Barracuda z AHL, ale zatím se mu nepodařilo zlomit Sharks na plný úvazek. Jistě, tentokrát nebyl potvrzen, že by se připojil k velkoklubu, ale stále je jedním z nejlepších dnešních dánských hráčů. Mohl by se připojit k bývalým hráčům NHL Peteru Reginovi a Nicklasu Jensenovi, aby poskytl týmu sekundární možnosti bodování, přestože Jensen měl minulý týden s Dány určité potíže.

Mezi další bývalé hráče NHL patří Bødker, který se může zranit nebo vynechat v mezinárodním měřítku, a Nielsen, který se v posledních letech v NHL trápil, ale v kvalifikaci si v Oslu dobře zajel. Jedním jménem, ​​které je třeba sledovat, je Storm, který má ve třech play -off pět bodů a zdá se, že je v každé hře. Dvaatřicetiletý rychlý křídelník mohl hrát kdekoli v kádru, ale jeho dosud nejlepším mezinárodním turnajem by mělo být kvalifikační kolo. Pokud tým potřebuje získat další skóre – a to určitě bude – měl by tam být v útoku.

obranní muži

Philip Larsen – Jesper Jensen Abe

Marcus Lauresen – Oliver Lauresen

Oliver Larsen – Nicholas B. Jensen

Matyáš Lassen – Slad Sitkov

Je to jediná pozice bez špičkového hráče v Dánsku, ale stále má určité zkušenosti jako skupina. Larsen, bývalý hráč NHL v Dallasu, Edmontonu a Vancouveru, je dlouhodobě vlivným hráčem v Dánsku, ale jeho vystoupení v olympijském play -off bylo jeho prvním v týmu od roku 2018. Na Jensena Abo se dá vždy spolehnout, že bude hrát za Dány a zatímco on je, že není velkou ofenzivní hrozbou, má dobrou velikost, dobrou postavu a může být blízkou možností pro tým.

Další známá tvář, Oliver LawrenceA Vychází z horké kvalifikace olympijských her. Bývalý obránce Philadelphie Flyers přináší neuvěřitelných 6 stop-6, 234 liber, přesto se zdá, že navzdory velikosti nemá problém s pohybem na větším ledě. Bude mít šanci splnit svůj olympijský sen se svým bratrem Marcusem, musí být jedním z nejlepších producentů bodů v týmu z Bullionu, zvláště když ve třech kvalifikačních zápasech olympijských her poskytl sedm asistencí.

Z obecného hlediska Dánové odvedou dobrou práci při zpomalení útoku, ale to bude slabina týmu.

brankáři

Frederic Andersen, Sebastian Dahm, Mads Sogaard

To je pro Dány možná nejsnadněji předvídatelná pozice. Přestože Andersenova hra v posledních letech zaznamenala pokles, stále je na prvním místě. Andersen, který byl stále novým hráčem National Hockey League, podal na kvalifikačním turnaji 2014 fenomenální výkon dánskému týmu, ale Slovinsko nakonec vyhrálo ve Fones. .

Dahm udělal pro Dány hodně těžkého zvedání na jiných akcích, včetně své fenomenální olympijské kvalifikační kariéry a jako jediný brankář odehrál na jaře každé domácí i venkovní utkání na mistrovství světa. Sogard, jeden z nejlepších brankářů u Senators, je ještě mladý a nebude mít čas hrát, ale bude to pro něj velký zážitek.