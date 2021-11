Aktualizace o nejnovějších sportech | Celostátní zprávy od The Associated Press

NFL-PATRIOTS / The Hawks

Falcons hostí Patriots v odvetném zápase Super Bowlu 2017

ATLANTA (AP) – Čtvrteční zápas NFL je odvetou Super Bowlu 2017. New England Patriots si při návštěvě Atlanty Falcons připíšou páté vítězství v řadě.

Patriots 6-4 perfektně balancovali za nováčkovým quarterbackem Macem Jonesem, když ve svém posledním zápase porazili Browns 45-7. 4-5 Falcons byli na druhé straně porážky z minulého týdne, v prvním poločase prohrávali 36-3 na cestě k prohře 43-3 s Dallas Cowboys. Quarterback Matt Ryan se bude snažit vrátit z nejhůře hodnocené hry své 14leté kariéry.

Ryan je jedním z hrstky hráčů, kteří opustili tým, který prohrál s Patriots vedenými Tomem Bradym v Super Bowl 51, kdy se New England vzpamatovala ze zpoždění 28-3 a porazila Hawks 34-28 v prodloužení. Ryan říká, že ten mizerný večer už dávno vložil do zpětného zrcátka.

Tenisový žebříček po celý rok

Barty zakončil svůj rok jako #1 na WTA Tour potřetí v řadě

Svatý. PETERSBURG, Florida (AP) – Wimbledonská šampionka Ash Party je na čele žebříčku WTA ve dvouhře už třetí sezónu za sebou.

25letá Australanka se připojila k Sereně Williamsové, Stevie Grafové, Martině Navrátilové a Chris Evertové jako jediné ženy, které se na konci roku dostaly do žebříčku třikrát za sebou. Tento týden je Bartyová 95. v řadě na čele WTA a 102. celkově. Červencový titul v All England Clubu Barty byl jejím druhým grandslamovým titulem. Vyhrála také French Open 2019. V této sezóně vedla 42:8.

Kateřina Sinyaková se podruhé dostala do čela žebříčku čtyřhry. Pětadvacetiletý Čech vyřadí svůj titul ve středu na finále WTA Finals v mexické Guadalajaře spolu s deblovou partnerkou Barborou Krijkovou. Společně vyhráli French Open a zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu, což je součástí celkového počtu pěti titulů ve čtyřhře Sinyakové v roce 2021.

Bartyová také posbírala pět titulů, od 42 do 8. Naposledy startovala na US Open v září a v říjnu oznámila, že pro rok skončila a do finále WTA nenastoupí.

Tenis-čína-meto

Podezření ohledně e-mailu čínské tenisové hvězdy vyvolává obavy o bezpečnost

Tchaj-pej, Tchaj-wan (AP) – Čínská profesionální tenistka se neobjevila na veřejnosti od té doby, co obvinila bývalého vysokého vládního úředníka ze sexuálního napadení za to, že údajně poslal e-mail s tvrzením, že je v bezpečí, a že toto tvrzení je nepravdivé. Dopis však pouze umocnil obavy o její bezpečnost a požadoval informace o její bezpečnosti a místě pobytu.

Steve Simon, prezident a generální ředitel Tenisové asociace žen, zpochybnil pravost toho, co čínská státní média uvedla, že jemu adresovaný e-mail, který je podle Pinga bezpečný, a že obvinění z napadení jsou nepravdivá. Simon vyzval k úplnému vyšetření a WTA uvedla, že je připravena stáhnout turnaje ze země, pokud nedostane řádnou odpověď.

Britsko-Afghánistán-Ženský fotbal

Kardashian West pomáhá transportovat afghánské fotbalistky do Spojeného království

Členky afghánského ženského týmu pro rozvoj mládeže dorazily do Británie poté, co byly přivezeny z Pákistánu s pomocí newyorského rabína, britského fotbalového klubu a Kim Kardashian West.

Letadlo s více než 30 dospívajícími hráči a jejich rodinami, celkem asi 130 lidí, přistálo na letišti Stansted u Londýna ve čtvrtek brzy ráno. Stráví 10 dní v koronavirové karanténě, než začnou nový život v Británii.

Klub Premier League Leeds United nabídl hráčům pomoc. Hráči se mohli dostat do Pákistánu a získat britská víza a nakonec mohli cestovat do Británie poté, co americká charitativní organizace oslovila Kardashian West, která jim zaplatila charterové letadlo.