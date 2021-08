Romské oběti desetiletí starého programu nucené sterilizace v České republice dostanou odškodné 14 000 dolarů

Romské aktivistky Elena Gorulova (vpravo) a Helena Balugova (vlevo), obě oběti nucené sterilizace, vyrostly v roce 2007 v počátcích své kampaně mimo Radu Evropy. Rada Evropy / Reuters

Za minulého českého režimu byly sterilizovány tisíce žen – převážně z romské menšiny.

Podle výzkumníka Amnesty International bylo mnoho z nich během porodu sterilizováno.

Romové tvoří asi 2% populace České republiky a často patří mezi nejchudší a diskriminované.

Údajně bude osobám, které budou v letech 1966 až 2012 v České republice nuceny podstoupit nedobrovolnou sterilizaci, nabídnuto 300 000 Kč (asi 14 000 USD). Hlídač.

Začátkem tohoto týdne prezident Miloš Zeman Vyskytlo se Fakturace vystavování plateb.

Většina žen – mnoho romské menšiny v zemi – byla v době bývalého českého režimu násilně sterilizována v rámci takzvané „sterilizační směrnice“ pro kontrolu romské populace, Euro News.

Program začal v šedesátých letech minulého století a politika byla oficiálně zrušena po pádu komunistického režimu v roce 1989, ale mnoho zpráv uvádí, že neoficiální program sterilizace pokračoval až do roku 2009.

Barbora Cernosakova, výzkumná pracovnice z AI. „Ženy byly nuceny podepisovat formuláře souhlasu, často během porodu nebo při zotavování se z porodu císařským řezem. V mnoha případech jim nebylo řečeno, s čím souhlasí.“

A Zpráva za rok 2015 Evropské ligy pro obranu lidských práv zjistil, že lékaři vymáhali podpisy žen tvrzením, že „sterilizace je nezbytná pro jejich současné nebo budoucí přežití“.

„Protože tyto ženy ne vždy rozuměly česky, podepsaly noviny z vyčerpání a bolesti, aniž by rozuměly tomu, na čem to závisí,“ pokračovala zpráva. „Některé dívky byly sterilizovány až do věku 19 let bez jejich informovaného souhlasu po narození prvního dítěte.“

V roce 2012 Česká republika podepsala zákon, který stanovil, že po schválení sterilizace musí být období „na rozmyšlenou“.

Nyní, když byl návrh zákona podepsán, mají oběti tři roky na přípravu svých žádostí o odškodnění Římské zprávy. Ženy, které mohou prokázat, že získaly pobídky ze sterilizace před rokem 1990, budou mít nárok na kompenzaci, zatímco ty, které byly sterilizovány bez souhlasu, budou muset popsat, co se stalo, a dokázat svůj případ.

Romové čelili dlouhé historii diskriminace v Evropě a Norsko, Německo, Slovensko, Rakousko a Rumunsko zavedly podobné sterilizační programy.

Podle Evropské komise tvoří Romové asi 2% z 10 milionů obyvatel České republiky. Často patří k nejchudším a jsou pravidelně marginalizováni kvůli bydlení, vzdělání a zaměstnání.

