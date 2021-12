Objev mamutího hřbitova obsahuje vzácné kostry – RT UK News

Archeologové objevili „téměř čisté“ pozůstatky pěti mamutů z doby ledové při vykopávkách na nově objeveném 200 000 let starém hřbitově ve Spojeném království. Byly také nalezeny nástroje, které mohli neandrtálci používat k lovu zvířat.

Pozůstatky, včetně ostatků dvou dospělých, dvou mláďat a kojence, patří k druhu stepního mamuta, předchůdce mamuta srstnatého. Očekává se, že budou odhaleny další kosti, jak pokračují vykopávky na rozsáhlém místě, štěrkovém lomu v Cotswolds poblíž města Swindon.

Vědci odhadují stáří mamutích pozůstatků a kamenných nástrojů na zhruba 220 000 let. Předpokládá se, že toto místo bylo kdysi úrodnou rovinou, kam byla přitahována zvířata a neandrtálci, když se teploty ochladily.

Pořadí hledání mezi „Nejdůležitější objevy v britské paleontologii,“ Evoluční biolog Ben Jarrod řekl Observeru, že nalezení tak dobře zachovaných koster bylo „Extrémně vzácné.“ Mamut stepní byl podle něj největší z druhu, kdysi vážil až 15 tun – tedy asi dvakrát až třikrát víc než africký slon.

Je to pohled do minulosti. To je velmi důležité z hlediska našeho chápání toho, jak změna klimatu konkrétně ovlivňuje prostředí, ekosystémy a druhy.

Vykopávky na místě začaly v roce 2019 poté, co dva lovci fosilií objevili pozůstatky a neandrtálskou sekeru v roce 2017 a upozornili archeologickou skupinu DigVentures. Od té doby tým našel kosti včetně špičáků, kostí nohou, žeber a obratlů – z nichž některé vykazují známky možných stop po řeznictví. Nalezeny byly také pazourkové nástroje, o kterých se věřilo, že se používaly k čištění čerstvých kůží.

„Archeologická naleziště z tohoto období jsou vzácná a jsou nezbytná pro pochopení chování neandrtálců v celé Británii a Evropě. Proč zde zemřelo tolik mamutů? Mohli by je zabít neandertálci? Co nám mohou říci o životě v Británii v době ledové? Důkazy v tomto nám dávají Stránka je jedinečnou příležitostí odpovědět na tyto otázky,“ Pro The Observer to řekla Lisa Westcott Wilkins z DigVentures.

Mezi další objevy na místě patří obří losi – dvakrát větší než dnešní zvířata – s 10 stop širokými parohy, hnojní brouci, kteří používají zvířecí trus jako potravu a úkryt, a sladkovodní šneci. Objevena byla také semena, pyl a fosilie patřící k vyhynulým rostlinám.