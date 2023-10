French Open: Karolína Muchová „je jediná hráčka s takovými dovednostmi,“ říká Chris Evertová poté, co Češi postoupili do finále

Karolínu Muchovou po postupu do finále French Open pozitivně srovnala Chris Evertová z Eurosportu s Igou Swiatekovou, Arynou Sabalenkovou a Elenou Rybakinou.

Muchová ohromila Sabalenkovou ve čtvrtek na kurtu Philippe Chatrier, když se ve třetím setu vrátila, vyhrála pět her v řadě a dostala se do svého vůbec prvního grandslamového finále.

Byl to výkon nejvyšší kvality, díky kterému se Muchová v sobotním finále utká se Swiatekem a poté zanechá předení expertů Eurosportu.

„Jaký moment. Nemůžu, ten zápas měl všechno, co si od zápasu můžete přát,“ řekla Evertová. Muchová letos moc zápasů neodehrála, ale předvedla lepší výkon.

„To, co z ní dělá skvělou hráčku, je její pohyblivost. Její pohyb na kurtu, způsob, jakým umí běhat z rohu do rohu, je velmi dobrý.“

„Myslím, že je to silná hráčka, a tím myslím konzistentní. Nedělá moc nevynucených chyb. Má dobré podání a její temperament je vynikající. Je velmi klidná a její mentalita a myšlení jsou lepší než u většiny ostatních.“ hráči.“ .

„Když se podíváte na hráčky, které dominují ženskému tenisu – Swiateková, Sabalenka, Rybakina – je to všechno o síle, ne o jemnosti, pak přichází Muchová.

„Udělal jsem to!“ Muchová poráží Sabalenkovou a dostává se do finále Roland Garros

K výkonu Sabalenky v turnaji a k ​​tomu, co to pro ni znamená do budoucna, Wilander dodal: „Řekl jsem jí: Jsi velká hvězda a myslel jsem si, že není dost dobrá. Řekl jsem, že hvězda je někdo, kdo září jasněji než jiné hvězdy. Výhra nebo prohra není jeho.“ Jakékoli spojení.