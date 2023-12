Servac Petrovski vstřelil dva góly a přidal asistenci, když Slovensko porazilo Slovensko 6:2 a vyhrálo mistrovství světa juniorů IIHF 2024 ve švédském Göteborgu.

Bylo to nejvíce gólů a největší náskok Slováka proti České republice v historii světového juniora.

„Je to neuvěřitelné, zvláště proti Česku,“ řekl Petrovský. „Je to pro nás skvělé první vítězství.“

Stříbrnou medailí z Halifaxu 2023 Čech prolomil medailové sucho, které se datuje od bronzu z roku 2005 v Grand Forks v Severní Dakotě. Po tomto skromném úvodu je ale čeká spousta práce.

„Nevím, co se stalo,“ řekl třetí světový junior blueliner Tomáš Hamara. „Dali jsme jim góly, které dali. Když dávají gól, je to velmi těžké [four] cíle [third] Doba. Je těžké se vrátit. Udělali jsme několik dobrých chyb, které jsme dělat neměli.“



Byl to klasický Boxing Day zápas mezi sesterskými rivaly ve Frolundaborgu, ale kombinace odolnosti, dovedností a zapálených speciálních týmů vyhrála den. Chlapci trenéra Evana Feneze zabili pět nezletilých a dvakrát využili výhodu muže.

Slovenský startér Adam Cajan, který loni překvapil špičkovými brankářskými poctami, předvedl 27 zákroků.

Poslední medailí Slováka byl bronz v Montrealu 2015. V roce 2023 skončili šestí s dramatickou prohrou 4:3 v prodloužení s Kanadou ve čtvrtfinále.

Pouhých 1:01 zahrál Dominik Ryman Čechům brzký náskok s úžasnou konverzí zadních vrátek a uspěchal tak Andreje Bechera.

Slováci nabrali tempo po zabití dvou nezletilých. Na konci první třetiny byl český brankář Mikael Hrabal faulován dveřmi na Daliboru Dvorském, letošním číslo 10 týmu St. Louis Blues.

„Po první třetině jsme si něco řekli v šatně,“ řekl Petrovský. „Věděli jsme, že to není naše nejlepší období. Museli jsme hrát jednoduše, střílet a posunout hru rychleji. To se nám ve druhé třetině povedlo a bylo to skvělé.“

Druhá třetina patřila Slovensku, Čech trenéra Patricka Augusty se dostal do penaltových problémů. Petrovský, který hraje své třetí mistrovství světa juniorů, bleskově vyrovnal na 1:1 při druhé přesilovce Slovenska ve 2:00. Devatenáctiletý forvard je letos v tempu bod na zápas s Owen Sound Attack z OHL.

Peter Repczyk zvýšil Slovensko na 2:1 s 1:26 do kádru střelou přes Harapela na krátkou stranu. O vteřiny později asistovala 17letá česká defenzivní hvězda Adam Jiříček, který se v zatáčkách propletl s Jurajem Pekarčićem. Jiráček, mladší bratr Davida Jiráčka (Obránce roku 2023), se vrátil na třetí třetinu, ale brzy poté musel znovu odejít.

Slovák Samuel Honček v přesilovce za stavu 1:22 vypíchl puk v přesilovce a Boris Žabka překvapil Hrabala střelou z dálky a na 4:15 krátce upravil na 4:1. Petrovský proměnil rozestavení asistenta kapitána Philipa Masera v čase 1:08.

V polovině třetiny zastavil Rebczykův pokus o pět jamek na trestné střílení Hrabal. Čech Matyas Sabovalevov v 11:55 snížil na 5:2, ale o 30 sekund později obnovil čtyřgólový slovenský náskok Maxim Strabach.

Naposledy Česko prohrálo ve čtvrtfinále 3:0 se Slovenskem v roce 2015. Historická bilance Slovenska se proti sousedům zlepšila na pět výher, jednu remízu a 12 proher.

Ve středu se Slovensko utká se Švýcarskem, Češi proti Norsku. Při pohledu na druhý zápas Hamara řekl: „Nesoutěžili jsme dostatečně. Musíme soutěžit. Zítra budeme připraveni jít od začátku. Je to pro nás dobrý budíček.“