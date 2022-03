Německý ovčák Husa z České republiky daroval policejnímu oddělení v Potoce

Kredit: Policejní oddělení Goose Creek

Goose Creek, SC – Nový chlupatý čtyřnohý přítel Goose Creek se připojil k policii.

Šestiměsíční německý ovčák Solo z České republiky je novinkou v oboru K9.

Podle policejního oddělení bylo štěně darováno „velmi milujícím člověkem“, který ho chce vidět, aby prospíval jako pracovní pes. Jméno dárce policie nezveřejnila.

Ona řekla [the donor] Měli jsme možnost darovat toto štěně různým agenturám, ale oni si vybrali nás,“ uvedla policie na svém oficiálním Facebooku.

K9 Solo bude mít na starosti seržant Jones, který v současnosti řídí K9 Dax.

Policie uvedla, že K9 Solo je stále mladý a bude potřebovat další trénink. Nicméně, až bude připraven, K9 Dax odejde, čímž K9 Solo získá místo v týmu.

