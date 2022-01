Sportovní úryvky – Shillong Times

Messi a 3 další hráči PSG byli pozitivně testováni na COVID-19

Paříž, 2. ledna: Sedminásobný vítěz Zlatého míče Lionel Messi je mezi čtyřmi hráči Paris Saint-Germain, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus před pondělním zápasem týmu Coupe de France. PSG dodalo, že jeden zaměstnanec se také nakazil COVID-19 v prohlášení v sobotu večer. Žádný z nich nebyl v tu chvíli jmenován, ale v dalším prohlášení o nedělních zdravotních zprávách týmu se klub jmenoval Messi, levý obránce Juan Bernat, rezervní brankář Sergio Rico a 19letý záložník Nathan Petomazala. Paris Saint-Germain hraje ve třetí divizi Van. Loňský vítěz Monaka v sobotu řekl, že sedm hráčů se nakazilo Covid-19, ale žádný z nich nevykazuje žádné znepokojivé příznaky a jsou v izolaci. (AFP)

Niko Kovac, hlavní trenér Ligue 1 Monaco

Monako, 2. ledna: Niko Kovac byl odvolán z postu trenéra Monaka a opouští klub v mezisezónní přestávce na šestém místě v Ligue 1. Přestože Monako vyhrálo tři z posledních čtyř ligových zápasů, špatný začátek sezóny a neúspěch kvalifikace do Ligy mistrů přes play-off v srpnu stály Kovača v sobotu místo. Padesátiletý chorvatský tým prohrál celkem 3:2 se Šachtarem Doněck, přestože se ve druhém zápase na konci prvního poločasu na Ukrajině ujal vedení 2:0. Monako je v příští sezóně Ligy mistrů čtyři body za druhým Nicem a třetím Marseille. Kovač, který byl jmenován v červnu 2020, měl v minulé sezóně v Monaku pomalý start, ale změnil osud týmu a skončil třetí za Paris Saint-Germain a mistrovským Lille. Trenér rezervy Stephane Nadeau se dočasně ujme nedělního utkání Coupe de France na druholigovém stadionu Quevilly-Rouen. (AFP)

Lille prodalo útočníka Akona do italského klubu Fiorentina

Lille, 2. ledna: Francouzský šampion Lille prodal útočníka Jonathana Aykona do italského klubu Fiorentina. Lille v pátečním prohlášení uvedl, že 23letý francouzský reprezentant odešel začít trénovat s Fiorentinou a oficiálně podepíše smlouvu v pondělí, kdy se otevře přestupové okno. Žádné další podrobnosti nebyly poskytnuty, ale Ikone měl smlouvu do června 2023 a převod měl údajně hodnotu kolem 15 milionů eur. Akon pomohl Lille kvalifikovat se do osmifinále Ligy mistrů, kde čelí obhájci titulu Chelsea. Efektivnější jako křídlo, ve 150 zápasech vstřelil 16 gólů a přidal 26 asistencí. (AFP)

Ve věku 87 let umírá uruguayský fotbalový agent Juan Weiger

SAO PAULO, 2. ledna: Ve věku 87 let zemřel v pátek veterán uruguayský fotbalový agent Juan Weiger, který pracoval na přestupech pro mnoho fotbalových velikánů. Jeho vnučka Stephanie Vieger a jeho agentura na Instagramu uvedli, že Juan Vieger „hodně bojoval, ale nepřežil infarkt“. Krátké prohlášení se nezmiňovalo o tom, kde se Weiger nachází. „Se zlomeným srdcem jsem informovala, že rok 2021 dokončíme bez dědy Juana,“ řekla Stephanie Figerová, která pracuje pro agenturu Figer v São Paulu. Vegger řekl, že agent byl zapojen do několika velkých převodů od svého zahájení činnosti v roce 1969, včetně Diega Maradony, Kaká, Jurgena Klinsmanna, Garyho Linekera, Ruuda Gullita a Socratese.

Brazilská fotbalová hvězda Ronaldo se nakazila virem

Mineirao (Brazílie), 2. ledna: Jeho klub Cruzeiro dnes v neděli potvrdil, že brazilská fotbalová hvězda Ronaldo byl pozitivně testován na virus COVID-19. Tento 45letý hráč nedávno získal většinový podíl v brazilském klubu Cruzeiro Esporte Clube, známém jednoduše jako Cruzeiro. Očekávalo se, že se zúčastní 101. výročí založení klubu, ale nyní se bývalá hvězda Realu Madrid a Interu Milán na oslavy nedostaví. Cruzeiro uvádí, že dnes ráno měl Ronaldo Nazario pozitivní test na COVID-19. To mu znemožňuje dnes jet na Belo Horizonte a také se zúčastnit oslav výročí klubu,“ uvedl klub v neděli na twitteru. Ronaldo, který hrál na čtyřech mistrovstvích světa ve fotbale a dva z nich vyhrál s Brazílií, byl považován za jednoho z nich. nejlepší útočníci na světě. Na vrcholu. (Iance)

Ruské a české hokejové týmy opouštějí letadlo

Calgary (Kanada), 2. ledna: Členové ruského a českého světového hokejového týmu byli staženi ze silvestrovského letu z Calgary do německého Frankfurtu, přičemž ostatní cestující uvedli, že ruský oddíl způsobil poruchu kouření a odmítl nosit oblečení. oblečení. masky. Policie v Calgary v sobotu v prohlášení uvedla, že důstojníci letištních jednotek reagovali v pátek v 17:45 na zprávy o narušení letu Air Canada. V prohlášení nebylo uvedeno, kdo způsobil nepokoj nebo zda došlo k nějakému zatčení, a policie nereagovala na žádosti CPA o další informace. Air Canada zatím na žádost o informace nereagovala. Členové týmu se vraceli domů z juniorských turnajů v Red Deer a Edmontonu, které byly ve středu zrušeny kvůli vypuknutí COVID-19. (AFP)

Vládní návrhy plánu pro formulaci politiky leteckých sportů

Nové Dillí, 2. ledna: Vláda plánuje formulovat národní politiku leteckých sportů a také zřídit nejvyšší orgán leteckých sportů. Ministerstvo civilního letectví požádalo veřejnost o připomínky k návrhu Národní politiky leteckých sportů (NASP 2022) do 31. ledna. Cílem plánu je propagovat letecké sporty tím, že budou „bezpečné, cenově dostupné, dostupné, zábavné a udržitelné,“ uvádí ministerstvo. Tato politika se bude vztahovat na sporty, jako je akrobacie, letadla, experimentální a amatérská letadla, vzducholodě, drony, seskoky padákem a historická letadla. Podle této politiky bude jako nejvyšší řídící orgán zřízena Indická federace leteckých sportů (ASFI), zatímco každodenní činnosti budou zajišťovat příslušné federace leteckých sportů. „Vize je udělat z Indie jednu z nejlepších zemí pro letecké sporty do roku 2030,“ uvedlo ministerstvo. (PTI)