Český autor Arnošt je uveden v seriálu Gwen Frostekové | Umění a zábava

Napsala Caroline Lampinen

Western Herald

„Můžu dostat mikrofon?“

To byla první slova světoznámého autora Arnošta Lustiga poté, co v úterý večer slyšel svá díla číst v seriálu Gwen Frostick Reading Series. Byl to začátek setkání s otázkami a odpověďmi a Joshua Boardman, student angličtiny na Western Michigan University, se právě zeptal na časté změny úhlu pohledu, ke kterým dochází v románu „Lovely Green Eyes“ z roku ke kterým přicházela čtení.

„Máš mikrofon. Jsi krysa,“ řekl Richard Catrovas, ředitel pražského letního programu a profesor WMU, který facilitoval.

Lustigovi chvíli trvalo, než si uvědomil, že mikrofon je již zapnutý a připevněný k jeho košili, a pak zareagoval.

„Víš, že ten příběh byl velmi smutný,“ řekl Lustig o čtení a na okamžik otázku ignoroval. „Rád bych ti řekl vtip.“

Právě tento postoj spojený s osobní historií, která zahrnuje přežití Osvětimi a zařazení do užšího výběru na Nobelovu cenu, přilákal do malého divadla WMU tak velký dav, že lidé museli být odmítnuti.

„Jsem tu osm let a myslím, že tu bylo pravděpodobně dvakrát plno,“ řekla o Readingu Irma McNulty, manažerka domu. „To se nestává moc často. Bylo to velmi neobvyklé.“

Nakonec na otázku odpověděl Lustig a hrstka dalších. Pokaždé, když mluvil, míchal literární moudra a příběhy o holocaustu se sáhodlouhými vtipy. Český přízvuk a neustálý úsměv mu dodávají přirozený šarm.

„To, co na vás opravdu zapůsobilo, je… jeho nehynoucí životní optimismus. Opravdu miluje život,“ řekl Arnie Johnston, bývalý předseda katedry angličtiny WMU.

„Arnošt je v jistém smyslu živá historie. Kolik veterinářů z druhé světové války žilo a kolik lidí žilo v táborech? Kolik lidí nejen přežilo, ale jejichž kariéra byla jen pár kroků od Nobelovy ceny?“ Johnston řekl.

Lustigovy romány včetně Krásné zelené oči se výrazně zaměřují na 2. světovou válku, českou historii a pokračující lidskou chuť do života. Jeho spisy jsou paralelní s jeho vlastními zkušenostmi, zejména v tom, že vychvalují naději a končí určitou mírou úlevy, bez ohledu na to, jak malá se může zdát kompenzace za bídu.

„To je na něm to důležité, přežil,“ řekl Dean Houck, majitel Michigan News Agency (se sídlem na 308 W. Michigan v centru Kalamazoo) a kolega, který přežil holocaust.

Hauck přichází na každé čtení v autorově řetězci knihkupectví Frostic a najde spřízněnost s Lustigem. Seděli a vtipkovali spolu během celé jeho podepisování knih. Hawke ochotně vyjádřila svou lásku k seriálu.

„Poskytujeme knihy pro každé čtení. Věřím v tento proces. Věřím, že dobří spisovatelé a čtenáři si uvědomují, že mohou získat přístup k literatuře, vidět autory a klást otázky,“ řekl Hook.

Lustigova návštěva byla výsledkem dlouhodobého vztahu s Prague Summer Program, zahraničním studijním programem vytvořeným Catrovasem, který klade velký důraz na tvůrčí psaní, stejně jako na kurzy fotografie, literatury, historie a českého jazyka. Lustig byl stálicí v programu již před nástupem na WMU. Přestože je nyní v pedagogickém důchodu, přednáší tam každý rok.

Čtení provedli tři účastníci Pražského léta. Emma Katrovas, dcera Richarda Katrovase a studentka WMU, četla první výběr. Druhý přečetla Maren Heinritz, doktorandka na WMU a dvojnásobná TA na Prague Summer Program. Třetí část přečetla Margrethe von Steinen, koordinátorka letního programu v Praze.

„Měl jsem pocit, že jsem to neudělal.“ [already] „Věděl jsem, co se děje,“ řekl Lustig o tom, jak neznámá jeho práce zněla, když ho poslouchal, jak četl.

„Pokoušíte se dát celé své tělo nebo duši nebo podvědomí jednomu příběhu. Ale pak musíte dokončit další,“ řekl Lustig.

Po plodné kariéře a dlouhém zapojení do Pražského letního programu se Lustig toužil konečně navštívit WMU, jak říká Johnston, blízký přítel a Lustigův spolubydlící během jeho pobytu.

Nyní, když je konečně tady na návštěvě, má Lustig jasné priority ohledně toho, čeho chce ve Spojených státech dosáhnout.

„Chtěl dvě věci,“ řekl Johnston. “Hamburger a pizza.”

Podzimní série Gwen Frostic Reading Series zahrnuje dvě další akce: Erik Ramsey 13. listopadu a společné čtení s Daneen Wardrop a Lisou Fishman 11. prosince, obě ve 20 hodin v Malém divadle.

Součástí Lustigovy návštěvy byla také přednáška o brownfieldovém obědě 29. října. Promítání dokumentu „Fighter“ v Dalton Theatre na Kalamazoo College v Light Fine Arts Building ve čtvrtek v 19 hodin