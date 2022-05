Cloudové streamování PS Plus Premium nepodporuje hry PS5

Jedna z výhod PS Plus Premium V zemích, které nabízejí, možnost cloudového streamování her na PS5, PS4 nebo dokonce PC. To znamená, že nemusíte stahovat žádný software, můžete se rovnou pustit – i když s výhradami, jako je nízká kvalita obrazu a velká závislost na kvalitě vašeho internetového připojení.

Ale zatímco budete moci streamovat PS4, PS3, PSP, PS2, dokonce v Hry PS1 Se službou PS Plus Premium nebudou podporovány hry PS5. Tohle znamená tamto Všechny hry PS Plus Jako zadníExkluzivně pro PS5 bude k dispozici pouze ke stažení. Totéž platí pro cross verze jako např Marvel’s Spider-Man: Miles Moraleskde si budete moci stáhnout PS5 A PS4 verze, ale Prostě Zahrajte si verzi PS4.

Pravděpodobně proto, že cloudová streamovací infrastruktura společnosti Sony je postavena na hardwaru PS4 a PS3, takže pravděpodobně bude muset v určitém okamžiku upgradovat na podporu hardwaru PS5. Abych byl upřímný, nejsme si jisti, jak velké publikum bude mít streamované hry, ale to je další upozornění pro PS Plus Premium, které celé show dodává poněkud chaotickou atmosféru. Stojí za to připomenout, že zatímco hry PS5 to umí Prostě Dá se stáhnout, PS3 hry se dají stáhnout Prostě je streamován.

Sony dodává, že „Přístup k živým přenosům u některých titulů, včetně klasických her, bude zajištěn po spuštění plánu PS Plus Premium“ a že „dostupnost se může také lišit podle titulu“.