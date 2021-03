„Létající loď“ a nad ní fatamorgána

A stejně jako oko nemůže kamera podle Dr. Sisovského rekonstruovat ani zakřivenou cestu. „Je to, jako by paprsek světla vycházel také z přímky.“

Není to poprvé, co se na internetu objevily optické iluze a plovoucí loď nedosáhla stejné popularity jako Šaty v modré a černé barvě – Nebo to bylo zlaté a bílé? – Udělal to v roce 2015. Alespoň zatím.

Morris uvedl, že to není poprvé, co viděl něco, co se zdá být plovoucí lodí, ačkoli hlasatel BBC David Breen řekl Krátké video To, co se stalo, bylo vzácné. “Je velmi neobvyklé vidět takovou optickou iluzi v britských vodách, ale zřídka se to stane,” řekl.

Vynikající přeludy jsou častější v Arktidě, kde k nim dochází, protože teplotní rozdíly mezi mořem a vzduchem způsobují s rostoucí frekvencí podobnou změnu hustoty vzduchu.

Lidé však mohou být více zvyklí na svůj opak: nižší fatamorgánu. Když horký povrch způsobí, že studený vzduch zůstane nad teplým vzduchem, paprsky světla se ohnou nahoru a způsobí, že divák uvidí v poušti skvrnu modré oblohy jako kaluž vody nebo přelud na silnici.

V Cornwallu pan Morris uvedl, že nevěnoval velkou pozornost stoupající lodi – Maribel, která byla od soboty u francouzského pobřeží a má dorazit do New Yorku v úterý.

Místo toho je při své kariéře ohromen okolní krajinou.

Řekl: „Pomyslel jsem si:“ Jaké štěstí máme, že žijeme v této části světa. “

Mike Ives a Shannon Hall přispěli ke zprávě.