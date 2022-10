Coachella Valley Repertory vítá nového generálního ředitele Adama Carstena

Adam Carsten si živě pamatuje noc, kdy se zamiloval do divadla.

Bylo mu 11, žil v Dublinu (jeho otec byl na dovolené, aby napsal knihu v zahraničí) a přes noc se stýkal se svým nejlepším přítelem Timothym. Najednou Timothyho matka nabourala chlapce do svého auta. Karsten si myslel, že jsou na výletě pro zmrzlinu.

Místo toho, když dorazili do cíle, byli chlapci vedeni dveřmi a řekli jim, kde stojí. Najednou se rozsvítila světla a zvedla se opona, že Timothyho matka byla ve sboru opery „The Mikado“ od W. S. Gilberta a Sira Arthura Sullivana v Abbey Theatre, známém jako Irské národní divadlo.

„Říkal jsem si, co to proboha sleduju?“ Kde jsem? „Miloval jsem ho. Byl okouzlující,“ vzpomíná Carsten, rodák z Pittsburghu. „Pak bych šel za svými rodiči a řekl jim, co jsem udělal, a zeptal jsem se jich, můžeme se vrátit?“

Nyní, když Carsten přebírá roli generálního ředitele Coachella Valley Repertory, doufá, že přinese trochu toho kouzla místním obyvatelům. Mladí lidé prostřednictvím řady nových programů a pořadů plánovaných na nadcházející sezónu.

Karsten je druhým uměleckým ředitelem v historii CV Rep, následuje Rona Celonu, který vytvořil referenci před více než deseti lety. Nový obyvatel Coachella Valley strávil více než 20 let prací v divadelním umění, především v New Yorku, od režírování představení mimo Broadway a produkčních turné po produkci seriálu „Live From Lincoln Center“, který získal cenu Emmy.

Přestože měl v New Yorku velký úspěch, viděl v repertoáru velký potenciál, díky kterému byl přesun pro něj i jeho rodinu (jeho manželka je také choreografkou) atraktivnější.

„Všechno, o čem jsme mluvili, veškerý software, který jsme mohli vytvořit díky tomu, co vytvořili, tato příležitost není všude,“ řekl Karsten. „Stále můžeme vytvořit více a to bylo opravdu vzrušující.“

Předseda David Cohan řekl, že celostátní hledání nástupce Selony proběhlo po jeho odchodu do důchodu. Kandidáti přicházeli z celé země, dokud Karsten nebyl zúžen.

„Byli jsme mimořádně požehnáni, že máme Adama,“ řekl Cohan. „Adam je skutečný obchod.“ „Už za pár měsíců se dějí úžasné věci.“

Mezi nové přírůstky CV Rep patří také Jeniffer Hankinson, nová výkonná ředitelka, která s Karstenem v minulosti spolupracovala, a Doug Sorenson, ředitel konzervatoře.

„Začínáme a jsme velmi nadšení z toho, co se v této sezóně stane,“ dodal Cohan.

Zobrazit tuto sezónu

Sezóna CV Rep odstartuje 8. listopadu rodinným dramatem Stephena Karama, oceněným cenou Tony, „The Humans“, které bude režírovat Karsten.

Sezóna bude obsahovat také díla oceněná cenou Tony s „Fun Home“ Alison Bechdale, „Dirty Blonde“ Claudie Scher, „Once“ Johna Carneyho a „Hand to God“ Roberta Askinse.

Karsten nikdy předtím žádnou z těchto show nerežíroval, ale mnoho z jeho oblíbených ano. Muzikál Once, natočený podle stejnojmenného filmu z roku 2007, vypráví příběh irského hudebníka a českého imigranta, které k sobě přitahuje společná láska k hudbě. Karsten to nazval „krásným příběhem“ a „jedinečným divadelním představením filmu“.

„The Humans“ se zaměřuje na rodinné setkání na Den díkůvzdání a napětí, které během večera vzniká. Byla to „hluboce falešná“ hra, řekl Carsten. Když to začíná rodinnou zábavou během prázdnin, diváci brzy uvidí hloubku a strachy každé postavy, které vyplouvají na povrch, dokud nedosáhnou bodu varu.

Přehlídky v příští sezóně jsou „vyvážené“ a nabízejí různé pohledy, řekl, ale Karsten chtěl také vybrat díla, která nabízejí komplexní osobní zážitky.

„V každém z pořadů se setkáte s postavami hlídejte a sledujte, které procházejí velmi propojenými, a přesto velmi náročnými situacemi,“ řekl Karsten. „Toto je něco, co může být inspirativní, a to je to, co miluji, když vidím, jak múzická umění dělají s publikem: dát jim zážitek, se kterým mohou přijít, cítit se inspirováni, nejenom výzvou, ale i obohacujícím.“

Karsten bude také režírovat „Fun House“ a možná i třetí show, ale řekl, že ho více zajímá zvát další umělce k práci na show, protože „diváci si zaslouží perspektivu… koncepční a uměleckou vizi, která přesahuje tu moji.“

Mezi tyto hosty patří Phil McKinley, který režíroval muzikál „The Boy From Oz“ nominovaný na Tonyho pětkrát a jehož produkce „Spiderman: Turn Off the Dark“ je jedním z 20 nejlepších kasovních filmů všech dob v historii Broadwaye. Bude režírovat film „Dirty Blonde“. Carsten řekl, že přilákání talentů, jako je McKinley k nahrávce, je součástí snahy o „[take] divadelní prostor na další úroveň.“

Kromě nové řady jevištních představení se na nové sezóně trochu zapracuje i samotný divadelní prostor. Modernizuje se vybavení, světla a akustika, aby lépe umocnily divácký zážitek, a faceliftem projde i exteriér jeviště.

Programy pro všechny věkové kategorie

V budoucnosti opery existuje řada nových a ambiciózních programů, jejichž cílem je nejen přilákat místní talenty, ale také prosadit jméno divadla po celém světě.

Nedávno zahájil vzdělávací program na konzervatoři s veteránským Broadwayem, televizní a filmové kurzy pro děti, mládež a dospělé. Kurzy zahrnují úvod do hudebního divadla, improvizace, budování postavy a vokálních technik.

Sorenson vede program a Carsten řekl, že od něj má „velká očekávání“.

„Postavíme to a neopustíme to,“ řekl. „Je čas, abychom si našli čas a nabídli tento školicí program mládeži v komunitě.“

Divadlo také plánuje rozšířit čtvrteční divadelní program, který zahrnuje každý týden v letních měsících jiný kabaret, koncert nebo zábavnou akci. Kromě jednodenních show si Karsten představuje, že umělci pořádají školicí program nebo workshop s konzervatoří.

Ale nejambicióznější projekt, New Business Development Program, má na mysli jeden cíl: herec s životopisem vytvoří další show na Broadwayi ze stránky na stránku.

Bude provedena řada produkčních čtení, dokud nebude vybrána jedna nabídka pro další vývoj. Tato hra nebo muzikál pak budou začleněny do sestavy příští sezóny. Karsten řekl, že diváci budou moci sledovat čtení a rané verze pořadu, což tvůrcům poskytne okamžitou zpětnou vazbu. Dodal, že Coachella Valley má i vzdělané divadelní publikum, takže „ví, co mají dělat“ a mohou se najít potenciální investoři.

Doufá, že program spustí v lednu.

„Pokud seženeme správné lidi a budou dost dobří, budou mít život mimo Coachella Valley Repertory,“ řekl Karsten.

Cohan dodal, že mnoho úspěšných představení na Broadwayi začalo ve stejném procesu, a pokud by byla produkována show z CV Rep, divadlo by dostávalo tantiémy.

Jednání s kýmkoli dá hodně práce, natož nového uměleckého ředitele, ale Karsten chce vytvářet zábavné zážitky pro mladé lidi ve světě divadla stejně jako on, když poprvé objevil uměleckou formu. Co ho během jeho dosavadního pobytu v poušti nejvíce překvapilo, je podpora, které se mu dostávalo na každém kroku.

„Divadlo, samotná umělecká forma, je v podstatě dílem spolupráce. Pracujete s mnoha různými mozky, ať už jsou to světelní designéři, scénografové, kostýmní výtvarníci nebo herci. Dáte to všechno dohromady, takže musíte být schopni spolupracovat.“ , a způsob Jediný, kdo to dokáže úspěšně, je, když máte skutečně pozitivní komunitu a bezpečné prostředí.“ „Toto neexistuje jen v našich návrzích, ale i v našem personálu a představenstvu a zjistil jsem, že to existuje i v rámci komunity.“

Sezóna začíná již za několik týdnů a Karsten zve členy komunity, zejména ty, kteří odkaz nikdy nenavštívili, aby se „připojili ke konverzaci“.

„Navrhujeme pět pořadů a programů, které skutečně zahájí rozhovor o životě, kultuře, naší budoucnosti, naší minulosti, našich nadějích a našich snech,“ řekl. „Všechny tyto věci můžete zažít s divadlem a my to posouváme na další úroveň. Přijďte a buďte součástí toho, co to všechno znamená.“

Ema Sasic pokrývá rekreaci a zdraví v údolí Coachella. Můžete ji kontaktovat na [email protected] nebo na Twitterema_sasic.