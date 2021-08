Recenze Netflixu „Šéf“: Sandra Oh je dokonalá profesorka

To znamená, že už má hodně na talíři – kromě svého stárnoucího otce a behaviorálně problematické adoptované dcery – když kolega vdovec Bill (Jay Duplass), vdovec, který se stále vzpamatovává ze smrti své ženy Hill Helter, řekl během přednášky na prima facie a absurdita, že v Campusu vybuchl vír. Bill si dělal legraci, ano, aby se vyjádřil, ale udělal to se svou naprosto upřímnou tváří, která zní jako tichá tolerance.

Oh hraje Ji-Yoon Kim, který nedávno převzal roli vedoucího bojujícího anglického oddělení. Upřímně řečeno, většina jejích spolužáků jsou dinosauři. Studenti se méně zajímají o studium děl velkých spisovatelů než o praktické aplikace, které by jim pomohly reformovat jejich svět. Registr klesá a Ji-Yoon má za úkol to nejen napravit, ale také uklidnit starou stráž a zároveň výrazně změnit starou bílou tvář její domény.

To vše a ještě více se extrahuje pro novou sérii Netflix židle, v hlavní roli Sandra Oh jako první žena barvy, která vede katedru angličtiny na fiktivní univerzitě Ivy Pembroke. Tuto sérii vytvořila herečka a spisovatelka Amanda Peet a Annie Julia Wyman, doktorandka na Harvardské univerzitě, potěší ty, kteří milují vtipy o Meville a Chaucerovi, fanoušky rodinných dramat a dokonce i stánků Foxa Muldera. (K poslednímu bodu: Nemohu říci více, aniž bych zkazil, ale počkejte.)

Slovo „akademie“ vyvolává představy hrubých sálů obklopených gotickými oblouky, ale je to svět pohlcený dramatem. z Bitvy o svobodu projevu Což se v posledních letech dostalo na titulky bezdůvodné konkurence mezi učenci o tuto pozici, je to profese s určitou úrovní inherentních konfliktů, i když se zdá být střízlivá a dusná pro lidi zvenčí.

Naštěstí, židle Nezaměřuje se úplně na citlivost generace Z a paniku proti probuzení. Bill nebyl stvořen jako hrdina. Je to prohnilý muž, který byl velmi laskavý k gestům rukou. Stále se hloubí hlouběji a hlouběji do díry, kterou si sám vytvořil. Mezitím je to pro Ji-Yoon problém nejen proto, že je krizí, za kterou je zodpovědná, ale protože ona a Bill jsou dobří přátelé s nepopiratelnou sexuální chemií.

židle Část vůle – nebudou – Ji Yeon a Pil procházejí vztahem, který je s každou epizodou složitější, ale souvisí také s nemožnou situací, do které mocné instituce postavily někoho jako Ji Yeon. Oba mají být symbolem pokroku, zatímco táhnou korporátní šňůru, a když drží krk jiným ženám, jako je Yaz (Nana Mensah), která se snaží zajistit si pozici, ale uvízla ve společné výuce. Moby Dick S výzkumníkem z Melvillu, kterého hraje Bob Balaban, riskuje Ji-Yoon svou vlastní pověst.

židle Řeší spoustu problémů s horkými tlačítky, ale nikdy nepřekáží v zápletce. Jde o to, jak postavy interagují s těmito mluvícími body; Nezdržujte se samotnými řečnickými body. Je to díky modelce Pete a jejímu psaní, ale má to také hodně společného s Oh. z instinkt anatomie ke mě Zabij EvuJe úžasné hrát ženy, které jsou dobré ve své práci, i když je práce ohromující. židle Umožňuje jí umocnit její komické načasování a přitom nenápadně naviguje poloromantiku s Duplassem, který pracuje s kouzlem chundelatého psa, kterého kdysi měl. průhledný.

Herci postav se shromáždili, když se starší angličtí profesoři vesele procházeli, konkrétně Holland Taylor, křičící o Chaucerovi. Je tu ještě další představení, ze kterého bych se zmínil špatně, protože je to show, která si zaslouží utajení, ale je to skvělý kus sebereferenční práce, která v konečném důsledku produkuje scénu, která se dostane do srdce některých židleNejvětší starosti.

Peet a Wyman vytáhli takové příběhy o akademické sféře, které se dostaly na titulky a kladly si větší otázky, například kdo dostane právo učit a proč to dělá. Jak ji hraje Oh, ani na vteřinu nepochybujete, že Ji Yeon je skvělý učitel. Prostě musí proříznout všechny ostatní nesmysly.