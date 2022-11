Český film „Obyčejný neúspěch“ uveden v kategorii „Světové kino“ na IFFI 53 – Deník Odisha

Tvorba nápadů Obyčejné selhání (český název: Bná selhání) Vytvořeno během pandemie COVID19. Pandemie narušila normální životy lidí, což nám pomohlo podívat se na realitu a scénář bok po boku,“ řekla Christina Grosan, režisérka filmu, která byla v kontaktu s médii a festivalovými delegáty na jednom ze zasedání „Table Talks“. pořádá PIB na okraj festivalu dnes, 25. listopadu 2022 V Goa byl film včera promítán v kategorii World Cinema na IFFI 53.

řekla Christina Grosan normální selhání Pojednává o příběhu tří žen, které se potýkají se svou nedokonalou existencí, když v jejich každodenním životě propukne zvláštní přírodní jev, který je vybízí, aby pozvedly pohled.

Producent Marek Novák řekl, že bude hodnotit normální selhání Jako arthouse film a současný scénář filmového trhu v České republice a Evropě obecně takové filmy podporuje a podporuje je i veřejnost. Dodal, že film je koprodukcí České republiky, Maďarska, Itálie a Slovenska s crowdfundingem.

Když se Christina zeptala na genderovou rovnost a filmy natočené ženami v OTT generaci, uvedla, že situace se pomalu zlepšuje a ženy dostávají více příležitostí. Dodala, že je se svou profesí spokojená a bude podporovat více žen, aby se dostaly do filmového průmyslu.

Na otázku, zda je film zaměřen pouze na ženy, Christina Grossanová odpověděla, že zvažuje zacílení filmu na celou populaci spíše než na určitou část společnosti. Producent Novak dodal, že většinu filmových diváků a konzumentů kultury tvoří v České republice ženy.

Christina Grossanová toho byla také fanynkou normální selhání Bylo přijato mladším i starším publikem velmi dobře. Byl jsem příjemně překvapen, když jsem obdržel další dotazy a komentáře od staršího publika, které film sledovalo na IFFI53.

normální selhání je vizuálně strhující drama odehrávající se ve velmi blízké budoucnosti, kde se zdá, že čas na této zemi brzy vyprší a donutí tři protagonisty zastavit se a znovu se se sebou spojit. Existují tři paralelní příběhy a postavy jako by čelily svému osudu s relativním klidem, možná v těchto podivných přírodních jevech vycítily příležitost vrátit věci tak, jak mají být, a možnost nového začátku v svět se rozpadá.

o filmu

Režie: Christina Grosan

Producent: Marek Novák

Scénář: Klára Vlasková

Fotografie: Mark Jewery

Střih: Anna Miller

Hrají: Taťjana Medvika, Péťa Kauková, Nora Klimyšová, Vika Keriks, Adam Birka, Rostislav Novák ml., Jana Stryková, Luboš Veselý

2022 | čeština / maďarština / italština / slovenština | barva | 84 minut

souhrn

Nešťastný teenager, ustaraná matka a čerstvá vdova vidí, že jejich den přeruší záhadný přírodní úkaz. Zatímco jejich svět upadá do chaosu, tři ženy se snaží najít své místo v životě.

Ředitel: Cristina Grosan se narodila 26. července 1987 v Aradu v Rumunsku. Je spisovatelkou a režisérkou, nejznámější z filmů Along Came a Prince (2020), Bezná selhání (2022) a Holiday at the Seaside (2013).