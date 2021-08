Čeští občané žijící v zahraničí mohou hlasovat v říjnových volbách, poslední den pro registraci na ambasádě nebo konzulátu je 29. srpna.

Hlasování v České republice. (Foto: Romea.cz)

Volby do Sněmovny reprezentantů České republiky se blíží. 8. a 9. října budou mít občané možnost vybrat si politickou stranu, která bude v příštích čtyřech letech provádět jejich názory na to, jakým směrem by se měla vláda ubírat.

Pokud jste českým občanem žijícím v zahraničí nebo jste byli během voleb v zahraničí, nenechte si ujít příležitost hlasovat. Každé velvyslanectví a konzulát v České republice má speciální hlasovací komplex, kde můžete hlasovat.

Jedinou výjimkou jsou velvyslanectví provozovaná úředníky velvyslanectví – tyto úřady nemohou hlasovat. Abyste mohli této příležitosti využít, musíte si vybrat jeden z následujících způsobů, jak se zaregistrovat jako platný volič:

1. Registrace na základě hlasování nebo registrace nebo ambasády

Pokud podáte písemnou žádost o registraci do tohoto seznamu, není třeba vyplňovat žádný formulář. Pošlete zprávu, kterou chcete zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů (Zvláštní seznam voličů) Musíte přiložit notářsky ověřenou kopii dokumentů potvrzujících vaši totožnost, občanství a trvalou adresu, jinými slovy váš občanský průkaz.

Žádost musí být zaslána na ambasádu nebo konzulát nejméně 40 dní před volbami 29. srpna 2021 Termín je. Pokud jste se zaregistrovali do zvláštního seznamu, zatímco je vaše trvalá adresa na českém území, budete odstraněni ze seznamu voličů vedeného místními úřady v místě trvalého pobytu.

To znamená, že pokud chcete hlasovat v podobných volbách v České republice v roce 2025, měli byste požádat velvyslanectví nebo konzulát, aby vás vyškrtli ze zvláštního seznamu. Tato první možnost je vhodná pro české státní příslušníky, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí.

2. Hlasování na základě voličského průkazu

Druhou možností je požádat o voličský průkaz. Je velmi vhodný pro ty, kteří chtějí komunikovat elektronicky a do té doby mohou elektronicky žádat 1. října 2021 Na příslušném velvyslanectví nebo konzulátu.

Tato možnost má jeden háček: musíte ji mít Oficiální datová schránka Neexistuje žádný formulář k vyplnění.

Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a preferovaný způsob distribuce voličského průkazu. Varování: I když komunikujete elektronicky, váš podpis musí být ověřen notářem.

Komise vydá voličský průkaz 15 dní před volbami, 23. září. Buď ho voličovi předají osobně, nebo jej zašlou voličovi s notářsky ověřeným podpisem oprávněným voličem nebo podle pokynů voliče.

Pokud volič podá žádost, rozhodne se odevzdat svůj hlas na svém velvyslanectví nebo konzulátu. Tuto možnost běžně používají obyvatelé České republiky, ale během voleb bude v zahraničí, ať už pro podnikání nebo pro radost.

V takovém případě se volič v den voleb dostaví na konzulát nebo ambasádu, vyzvedne voličský průkaz a odevzdá svůj hlas. Hlasovací lístek obdržíte ve volební místnosti výměnou za váš voličský průkaz.

Státní volební komise náhodně vybrala krajskou komisi Electstecký, aby se zabývala všemi zvláštními hlasovacími regiony v zahraničí. To znamená, že voliči, kteří volili v zámoří, budou volit kandidáty v tomto regionu, kde se koná detailní soutěž mezi dvěma hlavními kandidáty, úřadujícím premiérem Andrzejem Babikem a vůdcem Pirátů Evanem Bardo.

Pokud se na poslední chvíli rozhodnete, že chcete volit kandidáty s trvalým pobytem, ​​pokud tato oblast není v testeckém regionu, musíte svůj voličský průkaz zaslat volební komisi pro tento region – pokud o průkaz požádáte, neexistuje jiný způsob hlasování. Na webových stránkách je k dispozici seznam zastupitelských úřadů a konzulátů, včetně žádosti o registraci na zvláštním seznamu nebo kontaktních údajů na voličském průkazu. České ministerstvo zahraničních věcí.