Studenti středních škol plánují svůj vlastní výlet ve škole Kent’s Hill School

Kent’s Hill School Areál se cítí jako ve filmu. brzy, 19NSStoletí, zděné budovy podél hlavní silnice Vítejte u ikonického zvonu Věž Pierce Hall vpředu a uprostřed. Vnitřní chodníky mezi učebnami a dorms a , nejnovější Kromě kampusu mladí lidé vypadají šťastně a uvolněně.

Kents Hill se rozkládá na více než 400 akrech s nejmodernějšími lesy, dětskými hřišti a vybavením, jako je nahrávací studio v Bodman Performing Arts Center, kluziště velikosti NHL v Alfond Athletics Center a Joanne & Dick O’Connor Alpine Training Center, svah Speciální pro lyžování a snowboarding, který také používá Alpine Racing Team Division I Colby College.

„Je to dost velké na to, aby sem mohli chodit lidé z celého světa, ale dost malé na to, aby znaly jméno každého,“ říká Naomi McGadney.23. „Jste vystaveni řadě kultur, a přitom stále máte pocit silné a blízké komunity.“

Nyní je to samozřejmě skutečné místo. Škola Kents Hill se nachází asi 20 minut mimo Augusta, hlavní město Maine, a hodinu od jejího největšího města Portland. V tomto školním roce přijeli studenti z 28 zemí a 19 států, přičemž děti z Maine buď zůstaly ve škole, nebo se během dne učily. Kurzy duálního zápisu jim mohou pomoci získat přenositelné vysokoškolské kredity ve 12 oborech a průměrná třída má 10 studentů. 95% profesorů a jejich rodin žije na akademické půdě, což pomáhá vytvářet spojení mezi studenty a fakultami, díky čemuž se studenti cítí podporováni na každém kroku. Některé fakulty také nosí na své adrese „Kolejního rodiče“, žijí bok po boku se studenty na kolejích a pracují na místě rodičů. Členové fakulty pečou cukroví, slaví narozeniny, pořádají filmové večery na kolejích a jásají na vedlejší kolej při sportovních akcích a akademických oslavách, A Pomozte obejít zátarasy a obtížné situace.

David hlavní pták,22, je studentem mezinárodní stáže. Jeho dům se nachází v Litvínově v České republice, ale kdy to bylo naposledyA Říká, že se několikrát přistihl, že Kentův kopec označuje za „domov“. To nebylo to, co očekával, když dorazil na Kent’s Hill Začít svůj juniorský rok.

Nikdy předtím jsem Spojené státy nenavštívil. Měl jsem mnoho obav z toho, jestli budu umět dostatečně dobře anglicky, jestli tu budu vycházet s lidmi a jak moc mi bude chybět rodina a přátelé. “Okamžitě po příjezdu na akademickou půdu všechny tyto obavy zmizely. Okamžitě jsem našel přátele, kteří mě nyní motivují a tlačí mě, abych byl tou nejlepší verzí sebe sama. V tolika oblastech je tolik příležitostí ke zlepšení, že je téměř nemožné toho nevyužít.” jim.”

Pro mnoho rodin a studentů, jejichž místní veřejná střední škola nesplňuje jejich potřeby, se tento druh bezpečného, ​​pozitivního a soukromého školního prostředí mylně zdá být nedosažitelný.

Nunzi Graziano vyrostl v této oblasti a měl přátele, kteří navštěvovali školu Kents Hill. Nyní je koordinátorkou přijímacího marketingu. “Vždy jsem byla ohromena příležitostmi, které měli moji přátelé z Kents Hill. Nikdy mě nenapadlo, že by tyto příležitosti mohly být i moje,” řekla v rozhovoru s Alison Lincoln-Rich, děkankou odboru registru a ředitelem finanční pomoci .

Lincoln Rich dodává: „Chci objasnit, že je to cenově dostupný zážitek, více než polovina našich rodin využívá finanční pomoc a stipendia. Chci prolomit mýtus, že tato škola je mimo dosah. Kents Hill neníli.“

Graziano však nevyjadřuje lítost nad minulostí. „Teď, když jsem tady, i když nejsem student, jsem stále rád, že mohu být součástí této vzrušující a stále rostoucí vzdělávací zkušenosti.“

Kultura je tady na základě příslušnosti, říká Lincoln Rich s odkazem na jeden ze čtyř pilířů, které vedou komunitu Kent’s Hill. “Chceme, aby se studenti přizpůsobili svým vlastním podmínkám. Každý si zde najde své místo.”

Lincoln-Rich vysvětluje, že během přijímacího řízení se klade větší důraz na to, čeho chce student dosáhnout, než toho, čeho bylo dosaženo. Jejich přístup je osobní a rovnostářský, protože vědí, že ne každý student má přístup k prostředkům, kterými by vynikl životopis na střední škole. “Náš proces rozděluje rovnováhu do mnoha oblastí školy a vytváří jedinečné, spolehlivé, bezpečné, angažované a kreativní prostředí,” říká. „Naši studenti sem chtějí přijít osobně, akademicky i atleticky růst.“

Studenti jsou také „připraveni na všechno“ a další K dispozici je 90 kurzů, vše založené na jedinečném interdisciplinárním čtyřrozměrném přístupu, který dává stejnou důležitost znalostem, dovednostem, osobnosti a myšlení, což zase podporuje atmosféru inkluze a spravedlnosti.

Od rodinných večeří pořádaných fakultou až po otevřenou akademickou a organizační podporu ve vzdělávacím centru Akin mají studenti mnoho míst, kde se mohou obrátit o pomoc, a cítit se jako osoba, která podporuje své sny a cíle “Po celou dobu v jejich rohuDalší vodicí základní kámen.

Naomi McGadney začala tím, že šla na Kent’s Hill jako jednodenní studentka a nyní na prkna. První týden na akademické půdě byl pro ni emocionálně náročný. Bavila se skvěle, ale bylo to nejdelší, co byla pryč od své rodiny. Svým vrstevníkům a současné pečující fakultě však uvěří, že jí pomohla udržet prostor pro všechny její pocity.

„Viděla jsem, jak jsem tady po celá léta rostla,“ říká. “Cítím se více propojený se sebou než kdykoli předtím a upřímně věřím, že je to kvůli roli, kterou v mém životě hrají moji učitelé. Mám štěstí, že jsem obklopen dospělými, kteří chtějí, abych uspěl ve škole i v životě – ne kvůli jejich vlastní pověst, ale pro mě ne. Nemohu ji najít nikde jinde. “

Čtvrtý základní kámen, který školu podporuje, je „Maine-based and connected to the world“. Kromě různorodého prostředí ve studentském sboru existují také výměnné programy, možnosti cestování a jazykové osnovy, zatímco se studenti ponoří do klidného, ​​venkovně orientovaného a nekomplikovaného života v centru Maine. S více než 30 kluby vedenými studenty není život na akademické půdě nikdy nudný. Na kampusu Víkendové aktivity Zahrnuje drobné sporty, řemeslné show a filmy, ale také sezónní plavbu lodí a kulečník v místních rybnících. Zůstávají věrní Maine a mimo kampus nabízejí mimo jiné výlety na pláž Popham Beach, místní výlety a průzkum měst jako Freeport, Maine.

Letos výlet Senior Class Connections zahrnoval kempování, rafting na divoké vodě a výzvu lanového kurzu. „Byl to úžasný zážitek,“ říká David Hauptvogel. „Nikdy předtím jsem nejezdil na raftech ani jsem nešel na lanový kurz a bylo na čase se spojit se svými spolužáky.“

Napříč Maine nyní celý školní rok začíná tím, že se listy mění na oranžové a červené. Lincoln-Rich přemýšlí o tom, jak se začne více rodin a potenciálních studentů spojovat, jak se celá sezóna přesune do podzimu. Vzrušení ze září vyprchalo a realita nevhodné školy je jasná. Lincoln Rich chce, aby každý, kdo to tak cítí, zvážil návštěvu Kent’s Hill.

“Známe stres z přijímacího řízení, ale mnoho z té úzkosti nebo strachu se rozplyne, když se lidé dostanou do školního areálu,” říká Lincoln Rich. „Jakmile návštěvníci uvidí naši školu v provozu, chtějí být součástí této vřelé a vstřícné komunity, která pomáhá rozvíjet studenty v pečující a přemýšlivé dospělé.“

