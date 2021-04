Cesta exilu umožňuje účastníkům obejít dlouhé doby čekání serveru

Při zahájení své nové expanze VarováníA Cesta exilu Servery se o víkendu potýkají s některými problémy, takže hráčům zůstávají čekací doby, které se někdy prodlouží na hodiny. Pokud neplatíte za streamování hry, v tomto případě se dostanete živě.

Fanoušci se zastavili a rychle na to přišli a byli naštvaní až do bodu, kdy vedl vývojář Chris Wilson Musel jsem učinit zdlouhavé prohlášení Ve hře je subreddit, který zní:

Takže zatímco se to všechno dělo, byli jsme také schopni udělat velmi velkou chybu a naštvat celou komunitu tím, že jsme nechali bannery obejít opravdu pomalou frontu, kterou jsme zmínili. Dramatický příběh spočívá v tom, že jsme nedávno provedli nějaký placený marketing ovlivňovatelů, a to zahrnuje i zařídit živým tvůrcům, aby svým divákům předvedli cestu exilu za peníze (ve svých titulech mají #ad). Dohodli jsme se, že zaplatíme za dvě hodiny streamování, a běhali jsme rovnou do přihlašovací fronty, jejíž odstranění trvalo dvě hodiny. To bylo nejblíže, jak jste se vlastně mohli dostat k zapálení obrovské hromady peněz. Učinili jsme tedy ukvapené rozhodnutí nechat tyto hráče přeskočit frontu. Většina bannerů o to nepožádala a neměly by být činěny odpovědnými. Povolili jsme také některým dalším bannerům, kteří nebyli v kampani, aby také přeskočili frontu, aby nezůstali pozadu.

Rozhodnutí umožnit jakýmkoli tvůrcům vysílání obejít frontu bylo zjevně chybou. Místo toho, aby divákům nabídli něco, co by mohli čekat, urazilo to všechny naše hráče, kteří toužili vstoupit do hry a nebyli schopni, když místo toho museli sledovat, jak si ostatní užívají této svobody. Je docela pochopitelné, že mnoho hráčů z toho nebylo spokojeno. Říkáme lidem, že začátek Path of Exile League je férové ​​hřiště pro každého, a musíme se opravdu ujistit, že to je realita. V budoucnu nedovolíme živým tvůrcům obejít naši přihlašovací frontu. Místo toho se postaráme o to, aby pořadník fungoval mnohem lépe, aby pro každého šlo o rychlý proces a vždy o spravedlivé podmínky. Budeme také plánovat budoucí marketingové kampaně s ohledem na nepředvídané události, abychom v budoucnu lépe řešili tento typ situace.

Je zcela pochopitelné, že mnoho hráčů není spokojeno s tím, jak dnes postupuje na více frontách. Tento příspěvek nemá v úmyslu pokoušet se vás přesvědčit, abyste byli spokojeni s výsledky. Chceme vám jednoduše poskytnout vhled do toho, co se stalo, proč se to stalo a co s tím uděláme v budoucnu. Také jsme z toho nešťastní.