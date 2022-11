Předpověď na víkend – Žijte horským životním stylem na české ambasádě – The GW Hatchet

Odpočiňte si letos v září od studia a o tomto víkendu se v hlavním městě vydejte na řadu aktivit se směsí kultury a historie.

Očekávejte neočekávané během rychlého komediálního večera v pátek Adams Morgan, poznejte „horskou kuchyni“ v sobotu na pohlcující evropské kulturní akci na Velvyslanectví České republiky a ztraťte se v neděli v Georgetownu v nádherně tvarované dubové zahradě.

pátek

Undergroundová komedie v klubu Hotbed Comedy Club

Pokud hledáte předkrm před podzimní komediální show Leslieho Jonese ve Smith Center, zastavte se u tohoto stand-up setu a zajděte si na pár smíchů s přáteli v Adams Morgan. laskavost Jako „náčelník smíchu“ v DC si Underground Comedy začátkem tohoto roku vyměnil místo a přestěhoval se do nově otevřeného Hotbed. klub v Adams Morgan po Big Hunt, její bývalé místo sedm let v Dupont Circle, ZAVŘENO kvůli epidemii. Rychlý stojan s 10 až 15 komiksy je ideální pro skupinu, která upřednostňuje rychlou akci plnou humoru před tříhodinovým filmem v kině. Slavní komici jako Michael Che, Patton Oswalt, Michelle Wolf a Judah Friedlander patří mezi minulé účinkující v této nezávislé komediální show, takže nikdy nevíte, koho uvidíte.

Pařeniště, 2477 18th Street NW. 23:30 zdarma. Musíte být starší 21 let. Najděte více informací tady.

sobota

Horolezecký den

Chybí vám vzrušení z cestování do zahraničí? Vyzkoušejte venkovní skalní lezení nebo si vytvořte vlastní mix v rámci příležitosti nahlédnout do středoevropského outdooru na Dni horolezectví Velvyslanectví České republiky. Oslava se ponoří do témat ochrany přírody pod vedením EU a povědomí o změně klimatu s českými a americkými kulturními vazbami, aby spojila různorodou komunitu DC. Akci pořádají Národní kulturní instituty Evropské unie – a prkno Zástupcům Rakouského kulturního fóra, Delegace Evropské unie ve Spojených státech, Italského kulturního institutu ve Washingtonu a české, polské, slovenské a slovinské ambasády. Podívejte se, jak italský šéfkuchař Roberto Donna předvádí chuť horské kuchyně připravené z farmy až po stůl, což je druh jídla, na kterém si šéfkuchaři pochutnávají na horských turistech. Užijte si výstavu německých ovčáků českého původu pod vedením zkušeného trenéra. Seznamte se s psovodem jestřábů ze Západní Virginie, jeho jestřábem rudoocasým a sovou říční, kteří budou na tomto mezinárodním veletrhu reprezentovat Spojené státy americké. Příležitostí je během horolezeckého dne nekonečné množství.

Velvyslanectví ČR, 3900 Spring of Freedom Street NW. od 10 do 14 hodin zdarma. Najděte více informací tady.

Neděle

Park Dumbarton Oaks

Projděte se historickou krajinou Park Dumbarton Oaks, nyní uplyne sto let od původního projektu z roku 1921. Pečlivé návrhy zahrad zahradní architektky Beatrix Farran se datují do roku 1921. Farran si představoval botanické zázraky mimo svůj pozemek v Georgetownu, který namalovala pro bohatý pár Mildred a Robert Woods Place, kteří část prodali. země k vytvoření parku Dumbarton Oaks. Dnes park o rozloze 16 akrů láká návštěvníky galeriemi stezek po čtvrti Georgetown a také celým 27akrovým parkem. Prozkoumejte okouzlující ocasy zeleně s pečlivě vybudovanými datovanými prvky, jako je rozlehlá jižní zahrada, skleník známý jako Orangerie a nádherná břečťanová mozaika zvaná Urn Terrace.

Dumbarton Oaks Park, 3100 bloků od R Street. Od 14 do 17:30 začínají vstupenky na 7 USD. Najděte více informací tady.

Tento článek se objevil v Vydáno 22. září 2022 sekyrka.