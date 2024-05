Vyjednavači dorazí do Káhiry poté, co Izrael převezme kontrolu nad přechodem Rafah

Lékaři a humanitární organizace tvrdí, že to, co izraelská armáda nazývá „omezená operace“ v Rafahu v jižním pásmu Gazy, již měla za poslední dva dny ničivé následky pro zdravotnické pracovníky a pacienty v celém pásmu.

Rozkaz izraelské armády, aby v pondělí opustilo východní Rafáh asi 110 000 lidí, rozšířilo strach po celé nemocnici Abú Júsuf al-Nadžár, která se nachází v oblasti, kde Izrael uvedl, že použije „nadměrnou sílu“, řekl Dr. Marwan al-Homs, a. úředník nemocnice. Řekl to ředitel v úterý v telefonickém rozhovoru.

Zdravotnický personál nemocnice Al-Najjar se obával náletu izraelských sil, jako byl ten, který byl proveden v nemocnicích po celé Gaze, a spěchal s převozem více než 200 pacientů. Někteří pacienti odjeli v autech zajištěných rodinnými příslušníky, zatímco těžce zranění byli převezeni sanitkami do jiných nemocnic v jižní Gaze, včetně Evropské nemocnice v Khan Yunis a polní nemocnice International Medical Corps v Rafahu.

Ale i během tahanic o evakuaci nemocnice pokračovaly izraelské letecké útoky na Rafah. Dr. Al-Hams řekl, že těla 58 lidí zabitých při izraelských náletech dorazila do nemocnice od neděle, a dodal, že personál nemocnice musel požádat rodiny obětí, aby těla pohřbili sami.

„Situace není nebezpečná. Řekl, že situace je katastrofální, katastrofální, katastrofální.

Izraelské vojenské akce také okamžitě omezily přístup k základním zdravotnickým službám v celém Rafahu. Projekt Hope, humanitární organizace se sídlem v USA, která provozuje několik klinik po celé Gaze, byla nucena uzavřít mobilní lékařskou jednotku v oblasti, kterou Izrael požádal, aby ji opustili. Poskytovala primární péči ve východní části Rafahu, léčila infekce horních cest dýchacích a gastrointestinální choroby, které se šířily mezi vysídlenými Palestinci natěsnanými v přístřešcích s malým přístupem k čisté vodě a hygienickým zařízením.

Pomocná organizace byla také nucena v pondělí brzy zavřít další lékařskou kliniku jinde v Rafáhu, mimo evakuační zónu, protože šest jejích zdravotnických pracovníků – včetně praktického lékaře, gynekologa a sester – žije v místě, kde se nacházela izraelská armáda. Nebo hned vedle. Shisa Latifi, zástupce ředitele krizové připravenosti v projektu Hope, řekl, že zahájí provoz.

Mnoho lékařských pracovníků již bylo vysídleno ze svých domovů v Khan Yunis a ve městě Gaza a byli nuceni znovu uprchnout se svými rodinami, včetně desítek dětí – tentokrát spolu s pacienty, které léčili ve východním Rafahu.

Zraněná Palestinka byla v úterý převezena do nemocnice ve městě Rafáh. kredit… Hatem Khaled/Reuters

Nejméně dvě delegace lékařů, které se v pondělí pokusily vstoupit do Gazy, aby podpořily nemocniční zařízení v severní části pásma, byly nuceny se vrátit, protože se bezpečnostní situace zhoršila, ještě předtím, než izraelská armáda v úterý ovládla přechod Rafáh.

Delegace jordánských lékařů, organizovaná projektem Hope, měla za cíl dostat se do nemocnice Kamal Adwan na dalekém severu Gazy, aby zmírnila tlak na zdravotnický personál a poskytla tolik potřebné zásoby, včetně anestetických léků, chirurgických stehů a gázy. Tato delegace měla také předat platy zdravotnických pracovníků humanitární organizace v Rafahu, peníze, které zoufale potřebovali k zajištění bydlení a dopravy během chaotické evakuace.

„Pohotovostní plány jsme měli připravené na velmi dlouhou dobu, zvláště když bylo stále jasnější, že útok na Rafah má začít,“ řekla Latifiová. „Důsledky toho, co se děje, ale stále narůstají,“ dodala.

Další delegace zdravotnických pracovníků, organizovaná humanitární skupinou MedGlobal, byla v pondělí zhruba v polovině cesty z Káhiry do Rafahu, když začala dostávat výstrahy z Káhiry. Koordinační tým WHO očekával, že přechod Rafah bude brzy uzavřen.

Lékaři se snažili pokračovat v cestě. Ale jakmile jim bylo řečeno, že se blíží uzavření hraničního přechodu, „většina z nás si uvědomila, že to bude velké,“ řekl Dr. John Kahler, spoluzakladatel MedGlobal.

Delegace zahrnovala anesteziologa a porodní asistentku na podporu nemocnice Al Awda, jedné z mála nemocnic, která je stále schopna poskytovat porodní péči těhotným ženám. Sám Dr. Kahler měl v úmyslu jet do Kamal Adwan, kde jeho organizace o víkendu otevřela centrum nutriční stabilizace pro podvyživené děti.

Dr. Kahler v úterý z Káhiry popsal těžké rozhodnutí rozpustit delegaci. Řekl, že pokud to byl začátek pozemní ofenzivy, kterou dlouho hrozil, přesun do severní Gazy z Rafáhu by byl příliš nebezpečný, i kdyby se lékařům podařilo přechodem Rafah v pondělí projít.

Dr. Kahler řekl, že úroveň úzkosti byla mezi členy týmu a jejich palestinskými partnery v Gaze „vysoká“, když čekali, co se bude dít dál.

„Děti se budou i nadále rodit; Ke zraněním bude docházet i nadále. Dodal, že lidé budou i nadále umírat.