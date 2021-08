Osaka říká, že daruje peníze z Cincinnati Prize na Haiti | zábava

MASON, Ohio (AFP) – Kromě toho, že tenisová hvězda Naomi Osaka kromě darování peněžních peněz na pomocné úsilí na Haiti v důsledku smrtícího zemětřesení uvedla, plánuje udělat více.

„Mám pocit, že toho tolik nedělám,“ řekla v pondělí Osaka. “Snažím se přijít na to, co můžu udělat. Peníze byly první věc, o které jsem si myslel, že to povede ke zvýšení povědomí. Asi proto jsem to inzeroval.”

V sobotu region zasáhlo zemětřesení o síle 7,2 stupně, které zabilo 1400 lidí.

Sobotní večer, Osaka tweetujte její rozhodnutí Darovat své prize money z tohoto týdne US Open v Ohiu.

Osaka, který má haitského otce a japonskou matku, má úvodní turné v Cincinnati. Střetne se s vítězem úterního zápasu mezi Coco Gauff a kvalifikantkou Hsieh Su Wei.

Když se během pondělní tiskové konference zeptali na Haiti, Osaka začal být emocionální a musel se na několik minut vzdát, než se vrátil, aby odpověděl na další otázky.

Haiti se také zabývá spadem z atentátu na prezidenta Jovenela Moise minulý měsíc a nyní účinky tropické bouře, která brání úsilí o obnovu zemětřesení.

„Je to opravdu děsivé,“ řekla Osaka. „Vidím zprávy každý den a upřímně řečeno, zemětřesení tam bylo docela blízko školy mých rodičů, takže si upřímně nejsem jistý, jak se to stalo, a ještě jsem neviděl žádné obrázky ani videa.“

Ósakaová, která se umístila na druhém místě na světě, na začátku letošního roku získala druhou kariéru na Australian Open, ale kvůli obavám z duševního zdraví se z French Open a Wimbledonu stáhla.

“Bylo to něco, co jsem pro sebe musel udělat,” řekla Osaka. “Cítil jsem se trochu trapně, když jsem vystoupil, protože jsem nevěděl, jestli se na mě lidé dívají jinak. Nejvíce se mi otevírala oči na olympiádu a přicházeli za mnou další kluci a říkali, že jsou opravdu šťastní, že jsem udělal to, co jsem udělal. Jsem hrdý na to, co jsem udělal. “

Osaka také řekla, že oslovila americkou olympijskou gymnastku Simone Bilesovou, která se kvůli svým potřebám duševního zdraví stáhla z finále amerického ženského týmu v Tokiu.

„Napsal jsem jí SMS. Chtěl jsem jí také dát prostor, protože vím, jak může být vyčerpaná,“ řekla Osaka.

Osaka, která zapálila olympijský kotel na zahajovacím ceremoniálu v Tokiu, uvedla, že si po návratu vzala volno, a řekla, že je nadšená, že se jí v Cincinnati daří poté, co musela odstoupit z loňského ročníku se zraněním ochromující šlachy.

The West and South Open je modifikací US Open, která začíná 30. srpna v New Yorku.

„Cítil jsem, že jsem v Tokiu hrál dobře,“ řekl Osaka. “Ale stále existují některá rozhodnutí, která jsem neudělal dobře, takže jsem se chtěl jen vrátit zpět, protože upřímně, letos jsem nehrál mnoho her. Myslím, že uvidím, jak se mi na tomto turnaji daří, a povedu ho.” odtud do New Yorku. “

Více AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis A https://twitter.com/AP_Sports