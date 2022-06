Přítelkyně Guye Deetschese „opilá“ po brutálním pozastavení vztahu

To, co měla být skvělá dovolená pro páry, je okamžitě zničeno poté, co muž nechá své nejistoty dovnitř poté, co se dozví, že se s ním jeho přítelkyně původně rozhodla chodit, protože to byla „bezpečná volba“.

na mě reddit, muž prozradil, že opilecký komentář ranil jeho city natolik, že z výletu odešel a nechal přitom svou přítelkyni. Nyní ho však napadlo, jestli to nezareagoval přehnaně.

Sdílí svůj příběh na Redditu Fórum AITATen chlap vysvětlil, že svou přítelkyni potkal prostřednictvím společného přítele na vysoké škole.

Napsal: „Grace a Kenzi byli přátelé z vysoké školy a nikdy jsem si nemyslel, že mám šanci. Kenzi je krásná, a i když nejsem ošklivý, vždycky jsem měl pocit, že nejsme ve stejné lize.“ „[I have] Nemám ponětí, jak jsem k tomu přišel a stále nevím. „

Muž, se kterým Kenzie sdílel narozeninovou dovolenou u jeho oblíbeného jezera, ho překvapil a pozval jejich přátele, aby to s nimi oslavili.

Po pár skleničkách začala skupina hrát karetní hru pro dvojice. Tehdy se věci trochu napjaly.

„V podstatě si vyberete jednu osobu, která pro vás ve vztahu pracuje [a] Vysvětlete to nebo vyvolejte diskusi mezi manželi. „Jedna z vybraných karet přiměla hráče, aby odpověděli na otázku: Co vás původně přitahovalo k vaší drahé polovičce?“

Kenzi, o které muž tvrdil, že je v tuto chvíli „příliš opilá“, odpověděla tím, že její přítel je „v bezpečí“ a „nebude podvádět“. [on] nebo nechat být.

Odezva nebyla podle očekávání.

Když muž požádal o vysvětlení, Kenzi odpověděla: „Vypadala dost mile, a poté, co mě můj bývalý zneužil, jsem chtěla bezpečnější možnost.“

Její odpověď ho šokovala, a když všichni šli spát, muž si sbalil kufry a uprostřed noci odešel domů. Také poslal Kenzi SMS, aby jí dal najevo, že nechce bojovat.

„Celou sobotu jsem si vybil telefon, stejně jako pár mých přátel,“ pokračoval. „Rozhodl jsem se hrát golf a vypnul jsem si telefon. Nechtěl jsem s nikým mluvit.“

Když se Kenzi v neděli vrátila domů, byla „rozzlobená“ a řekla mu: „Můj předčasný odjezd zničil celý výlet.

Kenzi mu řekla, že to považovala za „prodejní místo“, a přestože byla stále velmi rozrušená, „nedal jí šanci to vysvětlit“.

„Pronajal jsem si loď (miluji plavbu na člunu) a cítil jsem, že nerespektuji její úsilí/peníze na sestavení cesty. Řekl jsem jí, že nemám chuť se hádat, tak jsem šel domů, abych se vyhnul dramatu. Někteří to řekli byl to jen přesun na kauci a měl jsem zůstat, protože ona během letu vynaložila tolik úsilí,“ dodal a zeptal se Redditu: „Aita?“

Virální příspěvek sklidil tisíce komentářů a mnozí jej kritizovali za to, že je snadné urazit.

„Vypadá to jako přehnaná reakce. Měla bývalého, který ji zneužíval a myslel si, že jsi dobrý chlap, který se k ní bude chovat slušně a ocení ji. V čem je problém?“ Jeden uživatel napsal.

„Co je špatného na bezpečí? Bezpečný je někdo, komu důvěřujete, někdo, od koho očekáváte, že tam bude, když ho opravdu potřebujete, někdo, kdo vás přiměje uvolnit se, chcete zůstat, plánovat s nimi a najít způsoby, jak se sblížit. její historie, tohle S největší pravděpodobností něco, co je pro ni příliš drahé. Bohužel jsi to přehnal, a teď tahle dívka, která se s tebou cítila v bezpečí, zjistila, že ne, nemůže věřit, že tu pro ni bude, když je po tom všem tak nepříjemná,“ další komentoval.

„Vypadá to, že na ni promítáš své vlastní obavy… Dlužíš jí obrovskou omluvu,“ řekl někdo jiný.

