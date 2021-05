Tituly 25 populárních filmů zamítnuty Filmy

Pravidelní návštěvníci filmů si možná neuvědomují, kolik recenzí jde do filmu, než bude uveden pro veřejnou spotřebu. Kromě nesčetných konceptů a přepisů má mnoho filmů tituly v hlavní době, které byly zrušeny, nebo jsou dočasně použity zástupné tituly před oficiálním určením skutečného názvu. K tomu může dojít v kterékoli fázi procesu výroby filmu – dokonce i poté, co film zapouzdřil produkci a plánuje odejít, někdy to záleží na nabídkách konkurzu.

Jiný název by mohl drasticky změnit způsob, jakým by diváci mohli film vnímat. Vezměme si například barevnou frázi „Sní androidi o elektrických ovcích?“ Místo spotu „Blade Runner“; Roztomilá „dvojčata“ Kronenbergova psychologického hororu „Dead Ringers“; „The Lunch Bunch“ přes chladič vypadající „The Breakfast Club“; Nebo úžasný film „Každý přijde k Rickovi“ před složitějším a subtilnějším filmem „Casablanca“ – podobně jako hlavní muž ve filmu.

Pro tento seznam Skládaný Prohledejte historii filmů a najděte 25 populárních filmů, které původně měly různé názvy. Zde je pohled na tvůrčí proces, proč se některým z našich oblíbených filmů říká něco úplně jiného.

Mohlo by se vám také líbit: Chyby ze 100 nejhorších filmů všech dob