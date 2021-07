9 skvělých funkcí, které najdete v Google Apps pro iOS, ale ne pro Android

Po zakoupení iPadu Air před několika měsíci jsem byl zvědavý na vyzkoušení služeb Google v systému iOS. V minulých letech jsem slyšel hodně o funkcích, které se zavádějí do aplikací Google na jeho konkurenční platformě, než se dostanou do vlastního operačního systému, takže jsem chtěl kopat do největších aplikací a služeb Google, abych zjistil, zda něco nabízejí novinka pro iOS, kterou jsme na iOS neviděli. Moje vyšetřování odhalilo několik příkladů, z nichž devět je velmi důležitých, a také další, které jsou méně podstatné.

Seznam pro čtení v prohlížeči Chrome

Slyšeli jsme o prohlížeči Chrome Přichází jako funkce Přečíst později Před více než rokem, ale ještě jsme to nemohli zavést pro všechny. Nedávno se objevil v kanárské verzi prohlížeče Chrome pro Android, takže získání stabilní verze bude nějakou dobu trvat. Mezitím, Google navrhuje použít funkci stahování stránky nahradit ho.

Seznam pro čtení je však již v systému iOS a funguje již několik měsíců. Díky němu můžete přidat libovolnou otevřenou stránku do svého seznamu nebo kliknout a podržet jakýkoli hypertextový odkaz na webu a uložit odkazovanou stránku na později.

Funkce je omezena na možnost označit stránky jako přečtené nebo je odstranit ze seznamu, ale je to právě zjednodušený režim čtení offline, díky kterému to všechno stojí za to.

Jakmile je stránka uložena, je k ní přístup online i offline a vše zbytečné je odstraněno, takže hlavní obsah článku bude obsahovat pouze text a obrázky. Je to alternativa holých kostí, ale pro příležitostné uživatele, kteří rádi ukládají některé články, aby si je mohli přečíst a užít si, když jsou mimo dosah, je to perfektní.

Vyhledejte anonymní gesto

Mnoho aplikací Google pro Android umožňuje přejetím prstem nahoru nebo dolů na avataru (vpravo nahoře) přepínat mezi různými účty, ke kterým jste přihlášeni. Opravdu se nám líbí tato funkce, která je k dispozici také pro iOS, i když je nahoře navíc.

Pokud místo přejetí prstem klepnete a podržíte na avataru, můžete přepnout do anonymního režimu, abyste mohli aplikaci používat, aniž byste sledovali aktivitu nebo ji přidružovali k vašemu účtu. To funguje v hlavní aplikaci Google pro iOS. (Dříve to fungovalo i v Mapách Google, ale z nějakého důvodu Google tuto funkci nedávno odstranil.)

Jsou to roky Vzhledem k tomu, že služba Fotky Google přidala možnost změnit datum a čas fotografie nebo série fotografií na webovém rozhraní. Tato funkce stále není k dispozici v aplikaci pro Android, ale je již v systému iOS. Můžete buď nastavit stejné datum a čas pro všechny fotografie, nebo je všechny změnit, takže první začne v jiný čas a ostatní budou následovat. Ten druhý je skvělý, pokud zapomenete nastavit čas fotoaparátu a vše nakonec visí na několik hodin (nebo dní, měsíců nebo let).

Klávesové zkratky Gboard Point

Gboard je celkově v Androidu na míle napřed ve srovnání s iOS: je mnohem plynulejší, nabízí fronty čísel, vícejazyčnou podporu a Šikovný správce schránky, a to Úžasné kombinace emodži Což se nám mimo jiné hodně líbí. Existují však dvě jedinečné funkce, které nyní na Gboardu pro iOS najdete pouze. Prvním z nich je Dot Shortcuts, způsob, jak rychle vložit přednastavené emodži, GIF a samolepky zadáním tečky (tečky) následované klíčovým slovem.

Můžete nastavit tolik klíčových slov, kolik chcete, ale jejich délka je omezena na šest znaků (což je důvod, proč moje klíčové slovo popcorn je „corn“), poté najděte a vyberte tři návrhy, které lze kombinovat a porovnávat mezi emodži, nálepkami a GIF. Vzhledem k tomu, jak obtížné je vyjmenovat tyto zkratky pro iOS, jsou bodové zkratky na platformě velmi vítané, ale budou velmi užitečné i pro Android.

Rozsáhlé motivy Gboard

Druhou funkcí Gboard, kterou najdete pouze v systému iOS, je schopnost přizpůsobit libovolné téma podle vašich představ, a to až do nejmenších detailů. Musíte kliknout na ikonu pera (Upravit) v pravém dolním rohu libovolného motivu podle vašeho výběru a dostanete se na novou stránku se všemi nastaveními, která si dokážete představit: průhlednost pozadí, barvy textu a pozadí na obyčejných i jiných textové klávesy, ohraničení kolem každého, vyskakovací text a barva pozadí, a dokonce i barva stopy a její délka.

To vám opravdu umožňuje přizpůsobit vzhled klávesnice podle vašich představ, od něčeho extra tmavého vhodného pro noční (nebo upírské) použití, až po něco funky, jako je tato modrá, zelená, žlutá a červená kombinace.

Obrazovka ochrany osobních údajů na Disku Google

Stále mě zaráží, že Google vám neumožňuje nastavit biolock pro mnoho jeho citlivých aplikací pro Android. Nabízí to však pro Drive na iOS. Tato funkce se nazývá obrazovka soukromí Lze jej povolit, když přepnete z Disku buď okamžitě, po 10 sekundách, 1 minutě nebo 10 minutách. Kdykoli se pokusíte vrátit na Disk po uplynutí nastaveného časového limitu, budete jej muset odemknout pomocí Touch ID nebo PIN. Jedná se o skvělý nástroj pro zabezpečení, díky kterému se od vašich citlivých dokumentů nedostane nikdo, komu nedůvěřujete.

Soukromý anonymní režim pro aplikaci Google

Kromě Disku můžete také aplikaci Google zamknout za Touch ID, ale pouze pro karty inkognito po 15 minutách nečinnosti. To dává smysl. Pokud zahájíte vyhledávání v anonymním režimu, pravděpodobně nechcete, aby vás sledovali, ať už pomocí algoritmů Google, nebo lidí, kteří mohou mít fyzický přístup k vašemu zařízení. Poté, co jste od toho nebyli 15 minut, jste na to buď zapomněli, nebo jste udělali odbočku, takže je snadné ji jednoduše vidět uzamčenou a požádat o biometrické ověření, aby se zobrazil její obsah.

Může vás také chránit před viděním citlivého obsahu, pokud otevřete aplikaci, když jsou ve vašem okolí lidé, poté, co jste byli chvíli neaktivní a zapomněli jste, co jste v ní naposledy dělali.

Více karet pro aplikaci Google

Každý týden minimálně pětkrát nebo šestkrát přeji, aby mi aplikace Google Android umožnila provést nové vyhledávání bez uzavření nebo přepsání stávajícího vyhledávání. V systému iOS má však aplikace Google tlačítko pro přepínání karet, které vám umožňuje provádět nové hledání nebo otevřít jiný doporučený článek, zatímco aktuální články zůstanou otevřené.

Přepínání mezi spuštěným vyhledáváním a články je stejně jednoduché jako výběr miniatury a můžete nastavit, aby se otevřené karty automaticky zavíraly po dni, týdnu nebo měsíci.

Knihovny Google Play

Většina aplikací Google nabízí stejné obecné funkce pro Android i iOS, ale z nějakého důvodu se tým Knih Play rozhodl, že na Androidu máte přístup ke své sérii knih, zatímco na iOS můžete vidět své police. Pokud máte ve své knihovně spoustu knih, tato poslední je rozhodně vítězná funkce, protože vám umožňuje vytvořit samostatné police (tagy / skupiny) pro vaše knihy, takže můžete snadno seskupovat knihy, které do sebe zapadají.

Poté můžete přidat a odebrat jakoukoli knihu ze své knihovny na polici, takže je snadné ji najít mezi ostatními. Tyto stojany jsou také přístupné na webu a vaše sbírky budou snadno synchronizovány mezi těmito dvěma platformami. Ne Android.

trochu víc

Snadné více oken Chrome

V prohlížeči Chrome pro Android je možné otevřít dvě sousední okna, ale musíte nejprve povolit více oken a poté klepnutím a podržením libovolného odkazu na aktuální otevřené stránce jej otevřete ve druhém okně. Je to úplně skryté a není to příliš zřejmé – na funkce prohlížeče Chrome se dívám roky a o tom jsem se dozvěděl před několika měsíci.

V systému iOS je proces přímočařejší. Klepnutím a podržením na libovolném odkazu jej otevřete v novém okně, aniž byste museli nejprve zapnout režim více oken, nebo můžete použít gesta pro iOS. velmi snadné.

Nedávné karty Chrome v přepínači

Dalším mírným vylepšením v prohlížeči Chrome pro iOS je snadno použitelný přepínač karet, který vám umožní cyklicky přecházet mezi otevřenými kartami na aktuálním zařízení, ale můžete se také vrátit zpět na seznam naposledy zavřených karet a na všechny karty, které jste nechali otevřené další zařízení. Všechny tyto funkce jsou k dispozici v systému Android, ale nejsou tak snadno přístupné jako v systému iOS prostřednictvím přepínače karet.

Nastavení odložení Gmailu

V systému iOS vám Gmail umožňuje přizpůsobit nastavení odložení v aplikaci, což vám ušetří nutnost otevírat webové rozhraní a měnit je. Menší, ale proč to nepřidat také do Androidu?

Animace obrázků Google v řadě

Při procházení knihovnou fotografií pro Android nebo při vyhledávání zůstanou miniatury animací statické. V systému iOS se přehrávají písmem, takže si je můžete prohlédnout, aniž byste je museli otevírat. To může být užitečné, pokud máte mnoho animací se statickými (ish) miniaturami, ale s odlišným obsahem.

Skrýt ilustrace v Kalendáři Google

Mám rád roztomilé ilustrace událostí z Kalendáře Google, ale nemusí potěšit každého. Pokud dáváte přednost tomu, aby váš kalendář byl seriózní a funkční, můžete deaktivovat ilustrace měsíce a událostí v aplikaci Kalendář pro iOS pomocí dvou přepínačů, které nikde v systému Android nenajdete.

Tímto způsobem bude váš kalendář opět roztomilý, protože se rozvrhnou pouze barvy kalendáře.

Omezit výsledky vyhledávání Google podle času

Do aplikace Google pro Android byly přidány vyhledávací nástroje minulý rok Potom záhadně zmizel a už ho nikdy nikdo neviděl. Je však k dispozici v systému iOS, což vám umožňuje omezit výsledky vyhledávání podle data (kdykoli, za poslední hodinu, 24 hodin, týdně, měsíce nebo roku). Je matoucí najít tyto filtry na webu (počítače a mobilní zařízení) a v aplikaci pro iOS, ale ne v systému Android.

Widgety, něco takového

Google pro některé ze svých aplikací pro iOS stále nabízí ukončená rozšíření Today (iOS 13 a starší). Ačkoli to ještě nejsou oficiální „nástroje“, poskytují mnoho funkcí, které by bylo možné snadno implementovat jako gadget pro Android. Bohužel většinu z toho nemáme na naší oblíbené platformě.

Mezi nejzajímavější možnosti patří některé rychlé akce prohlížeče Chrome (včetně skenování QR), navrhovaná místa, která často navštěvujete, řada zajímavých mapových nástrojů pro místní provoz, odjezdy veřejné dopravy ve vašem okolí a navrhované doby cesty domů nebo do práce. místní průvodci. To vše by bylo v systému Android vítáno a vypadá to, že Google je S přihlédnutím k přinesl někteří z nich po naší straně.

Mnoho aplikací Google nabízí paritu napříč systémy Android a iOS, ale některé (například Chrome nebo Assistant) zůstávají v systému Android výkonnější. Je však divné vidět, že v několika případech je opak pravdou a že týmy Google pro iOS zavádějí některé funkce na platformě Apple, než budou představeny v systému Android. Jistě, žádný z nich není důležitý, ale mnoho z nich je velmi cool a užitečné a bylo by více než jen vítaným doplňkem našeho mobilního zážitku.