Tour: The Rune Factory 5 recenzí

Kirby není jediný s velkým vydáním tento týden, fanoušci Switche na Západě si ho konečně mohou přijít na své Rune Factory 5.

Nyní, když je zde hra pár dní, dali jsme dohromady pár recenzí. Pokud jste si ještě neprohlédli naši recenzi Nintendo Life na Rune Factory 5, určitě se podívejte. Řekli jsme, že na této hře najdete něco, co se vám bude líbit, pokud máte rádi RPG a The Sims Farmer, ale všimli jste si některých problémů s výkonem – dejte jí 7/10 hvězdiček.

Takže, co řekly ostatní recenze? IGN Nebyl úplně shovívavý – jeho skóre bylo 6/10:

„Rune Factory 5 je krmivo pro rekreační žvýkání díky půdě zúrodněné jejími předchůdci, ale její pokus o skok do 3D světa v ní zanechává spoustu frustrujících technických problémů.“

digitální trendy Bylo to všechno pro farmářův život – dal tomu 3,5/5 hvězdiček, ale nebyl si úplně jistý, jak to bude dostupné pro nováčky:

„Rune Factory 5 Mělo by oslovit staré fanoušky nebo ty, kteří mají rádi hry, které se dělí mezi dvě kategorie, včetně farmářských simulátorů, seznamek a JRPG. Nevidím, že by to mělo velkou přitažlivost hlavního proudu, kvůli překážkám, které klade nováčkům.“

RPG hráč Řekl, že to byl velmi pěkný zážitek, s konečným skóre 3,5/5 hvězdiček:

Rune Factory S některými lehkými RPG prvky to byl vždy skvělý zážitek, a to je přesně to, co nejnovější vydání nabízí.“

mako reaktor To dalo hře úctyhodných 7,5/10, ale cítil, že potřebuje více času, aby dosáhl svého plného potenciálu:

„Rune Factory 5 je ambiciózní vstup do série, který dělá mnoho věcí dobře, ale trpí řadou technických a strukturálních problémů. Přestože je Rune Factory 4 postaven na několika skvělých způsobech, je stále jedním z nich.“ nejlepší hry po velmi dlouhou dobu, zatímco Rune Factory 5 cítí, že potřebuje více času, aby dosáhla svého plného potenciálu.“

A Digitálně staženo V porovnání s komfortním jídlem – dejte mu 4/5 hvězdiček:

„Rune Factory 5 hraje věci nenápadně, což je pro ni to nejlepší. Je to pohodlný jídelní zážitek, a i když to může stát mimo regály obchodů, protože vyšlo na konci tolika vynikajících, chytrých, inovativních a skvělých RPG, je to radost hrát.“ Jednoduché a zábavné experimenty. Někdy to stačí.“

Už jste vyzkoušeli Rune Factory 5 na svém Nintendo Switch? jaké jsou vaše dojmy? Řekněte nám níže.