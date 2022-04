Všudypřítomný parazit, o kterém se odhaduje, že infikuje miliony lidí po celém světě, je spojován se schizofrenií a řadou neurologických poruch, ale důkazy nebyly vždy jasné.

I když existuje řada studií spojujících parazita s „změnou mysli“ Toxoplasma Jak se podivné chování nebo vzorce v lidské činnosti mění, existují také data, která tuto asociaci odhalují.

Nyní, Nová studie Pod vedením prvního autora a rezidentního psychiatra Vincenta Paquina z McGill University v Kanadě by to mohlo pomoci vysvětlit tento parazitický rozpor – a zároveň nějakým způsobem najít zjevná nebezpečí. T. Gundy Ve skutečnosti může lhát.

Kromě kontaminovaných potravin nebo vody (včetně nedovařeného masa) parazitují prvoci T. Gundy Na člověka se může přenést vystavením trusu infikované kočky domácí Studium v ​​roce 1995 Nejprve si všimněte souvislosti mezi vlastnictvím koček v dětství a rizikem rozvoje duševních chorob později v dospělosti.

Ale, Od té doby další studie Nepodařilo se replikovat odkaz na vlastnictví kočky, což naznačuje, že ve sdružení může být více než pouhé vlastnictví kočky.

„Domácí kočky se obvykle nakazí parazitem krmením hlodavci a budou infekční pouze následující dny nebo týdny,“ Napište na jejich nový papír.

Zjištění, zda je kočka známá tím, že loví hlodavce, může tedy poskytnout lepší proxy pro potenciální expozici hlodavcům. T. Gundy Ve srovnání se samotným vlastnictvím koček. „

Jinými slovy, Jak vysvětluje Paquin,Kočky samy o sobě nezaručují vystavení parazitům, ale kočky, které chytají hlodavce (například kočky, které mají povolen pobyt venku, na rozdíl od domácích mazlíčků pouze v interiéru), s nimi pravděpodobně přijdou do kontaktu. T. Gundy ve vnějším prostředí.

Hypoteticky by mohli přenést infekci na děti, u kterých by se mohly psychické problémy rozvinout až do dospělosti, jak bylo zjištěno v některých studiích, pravděpodobně prostřednictvím účinků na imunitní systém.

Aby vědci prozkoumali tento hypotetický řetězec přenosu, provedli průzkum u téměř 2 200 účastníků v Montrealu, položili jim otázky týkající se vlastnictví koček v dětství a měřili frekvenci jejich psychotických zážitků spolu s dalšími otázkami o jejich osobní historii, například o tom, kolik se během pobytu stěhovali domů. dětství.. , Zkušenosti s traumatem hlavy, anamnéza kouření atd.

Při analýze odpovědí tým poznamenal, že mužští účastníci, kteří vlastnili kočku, která v dětství lovila hlodavce, vykazovali v dospělosti zvýšené riziko psychotických zážitků. Respondenti neměli stejný odkaz.

Lidé, kteří v dětství vlastnili pouze domácí kočky (nebo kočku nikdy neměli), nevykazovali stejné zvýšené riziko, Co řekl tým Bylo to „v souladu s naší hypotézou založenou na životním cyklu T. Gundy jako domnělý mechanismus této asociace“.

Zdá se však, že i další faktory zachycené v průzkumu ovlivňují riziko psychotické zkušenosti respondentů, včetně kouření, frekvence pobytových pohybů v dětství nebo dospívání a anamnézy poranění hlavy, což Paquin říká, že navrhuje. Synergické působení těchto faktorů.kromě samotných parazitárních infekcí.

Zatímco studie má řadu omezení – včetně toho, že všechna data z průzkumu jsou hlášena sama od sebe – tým říká, že jejich zjištění ilustrují důležitost zkoumání interakcí mezi různými typy environmentálních expozic, což nám v budoucnu může pomoci dozvědět se o nich. Větší přesnost z hlediska problémů T. Gundy Pravděpodobně dojde k expozici.

„Jsou to malé důkazy, ale je zajímavé vzít v úvahu, že ve hře mohou být kombinace rizikových faktorů.“ řekl Medscape Medical News.

„A i když je rozsah rizika na individuální úrovni malý, kočky a T. Gundy Jsou v naší společnosti tak přítomné, že pokud sečteme všechny tyto potenciální malé efekty, stane se to potenciální otázkou veřejného zdraví.“

Výsledky jsou hlášeny v Journal of Psychological Research.