Hledání tajného jezera, které se podobá Zemi před 3,5 miliardami let a jak by vypadal život na Marsu

Bylo objeveno, že systém jezer v Argentině hostí vzácný soubor mikrobiálních komunit, které vědci dosud neznali. Mikrobiální společenství při svém růstu tvoří obří hromady kamení, jako když milimetr po milimetru budují korálové útesy. University of Colorado poukazuje na to, že „komunity mohou vědcům také poskytnout nebývalý náhled Jak vznikl život na Marsu?Což bylo podobné Zemi před miliardami let.“

„Kdyby se život na Marsu vyvinul na fosilní úroveň, bylo by to takhle,“ řekl geolog Brian Hynek, profesor na katedře geologických věd University of Colorado Boulder, který pomáhal zdokumentovat ekosystém. „Porozumění těmto moderním komunitám na Zemi nám může říci, co máme hledat, když hledáme podobné útvary v marťanských horninách.“

Další podrobnosti od CNN:

Stromatolity jsou Vrstvené skály Vyplývají z růstu modrozelených řas nebo sinic prostřednictvím procesu fotosyntézy. Tyto struktury jsou považovány za jeden z nejstarších ekosystémů na Zemi. Podle NASATo představuje přinejmenším nejstarší fosilní důkaz života na naší planetě před 3,5 miliardami let. „Určitě se podobá některým z nejstarších makrofosilií na naší planetě a ve skutečnosti jde o vzácný typ prostředí na moderní Zemi,“ řekl Hynek.

Zatímco stromatolity existují v prostředí obsahujícím kyslík, Hynek řekl, že věří, že vzdálené vrstvy v hornině dostávají málo kyslíku a jsou aktivně tvořeny mikroby pomocí anoxygenní fotosyntézy. Díky tomu by se struktury podobaly těm, které byly nalezeny na starověké Zemi… „Identifikovali jsme více než 600 Starověká jezera na Marsu; Možná tam byl oceán. „Takže na začátku to bylo něco jako Země.“